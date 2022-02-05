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"الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي "التكميم".. وهذا ما يخص "تصحيح النظر"

تغطي جراحة السمنة المفرطة عند تجاوز الكتلة نسبة معينة.. و20 ألف ريال حداً أقصى

كشف مجلس الضمان الصحي، عن أن وثيقة الضمان الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط عند تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).

ووفقاً للوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي، فإنها لن تغطي المطالبات التي تنشأ عن أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة، ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المذكورة، بحد أقصى 20 ألف ريال.

وفي شأنٍ آخر، قال حساب الضمان الصحي على تويتر، اليوم، رداً على أحد المتابعين، إن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تستثني اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.

وكان قد نوهّ المجلس، في وقتٍ سابق، إلى أن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد بشكل صحيح، تضمن حصول المستفيد وأفراد أسرته على خدمات الرعاية الصحية، حسب منافع الوثيقة الموحدة.‎

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"الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي "التكميم".. وهذا ما يخص "تصحيح النظر"
سبق

كشف مجلس الضمان الصحي، عن أن وثيقة الضمان الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط عند تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).

ووفقاً للوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي، فإنها لن تغطي المطالبات التي تنشأ عن أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة، ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المذكورة، بحد أقصى 20 ألف ريال.

وفي شأنٍ آخر، قال حساب الضمان الصحي على تويتر، اليوم، رداً على أحد المتابعين، إن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تستثني اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.

وكان قد نوهّ المجلس، في وقتٍ سابق، إلى أن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد بشكل صحيح، تضمن حصول المستفيد وأفراد أسرته على خدمات الرعاية الصحية، حسب منافع الوثيقة الموحدة.‎

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:36 PM

"الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي "التكميم".. وهذا ما يخص "تصحيح النظر"

تغطي جراحة السمنة المفرطة عند تجاوز الكتلة نسبة معينة.. و20 ألف ريال حداً أقصى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مجلس الضمان الصحي، عن أن وثيقة الضمان الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط عند تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).

ووفقاً للوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي، فإنها لن تغطي المطالبات التي تنشأ عن أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة، ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المذكورة، بحد أقصى 20 ألف ريال.

وفي شأنٍ آخر، قال حساب الضمان الصحي على تويتر، اليوم، رداً على أحد المتابعين، إن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تستثني اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.

وكان قد نوهّ المجلس، في وقتٍ سابق، إلى أن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد بشكل صحيح، تضمن حصول المستفيد وأفراد أسرته على خدمات الرعاية الصحية، حسب منافع الوثيقة الموحدة.‎

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