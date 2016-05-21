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الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة .. "البطاقة الذهبية"

محمد بن راشد: المقيمون إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة

أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.

وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.

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الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة .. "البطاقة الذهبية"
سبق

أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.

وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:19 PM

الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة .. "البطاقة الذهبية"

محمد بن راشد: المقيمون إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.

وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

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