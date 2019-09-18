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بعد الحريق.. محافظ "الدرب": تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على مبنى "كلية البنات"

بيان جامعة جازان أكد أن منسوبات الأمن فعَّلن خطة الطوارئ واحتياطات السلامة

أكد محافظ محافظة الدرب، المهندس صالح القحطاني، أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات كافة للوقوف على مبنى كلية البنات في المحافظة، وحل جميع الإشكالات، وذلك عقب الحريق الذي شهده محيط الكلية أمس.

وتفصيلاً، قال المحافظ في تصريح، خص به "سبق": إن زيارة الكلية اليوم كانت للاطمئنان على أوضاع الكلية عقب الحريق البسيط الذي كان خارج الكلية - ولله الحمد -، لم يسبب أي خسائر. وقد شكلنا لجنة هذا اليوم عاجلة من جميع الجهات للوقوف يوم الخميس ميدانيًّا على الكلية، وحل جميع الإشكاليات التي تواجههن.

وجاء في بيان باسم جامعة جازان عن الحريق: حدث حريق محدود الساعة الـ10:15 صباحًا خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: تفعيلاً لاحتياطات السلامة المتبعة قامت منسوبات وحدة الأمن بتفعيل خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن، فيما باشرت مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الحريق.. محافظ "الدرب": تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على مبنى "كلية البنات"
سبق

أكد محافظ محافظة الدرب، المهندس صالح القحطاني، أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات كافة للوقوف على مبنى كلية البنات في المحافظة، وحل جميع الإشكالات، وذلك عقب الحريق الذي شهده محيط الكلية أمس.

وتفصيلاً، قال المحافظ في تصريح، خص به "سبق": إن زيارة الكلية اليوم كانت للاطمئنان على أوضاع الكلية عقب الحريق البسيط الذي كان خارج الكلية - ولله الحمد -، لم يسبب أي خسائر. وقد شكلنا لجنة هذا اليوم عاجلة من جميع الجهات للوقوف يوم الخميس ميدانيًّا على الكلية، وحل جميع الإشكاليات التي تواجههن.

وجاء في بيان باسم جامعة جازان عن الحريق: حدث حريق محدود الساعة الـ10:15 صباحًا خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: تفعيلاً لاحتياطات السلامة المتبعة قامت منسوبات وحدة الأمن بتفعيل خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن، فيما باشرت مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.


18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:33 AM

بعد الحريق.. محافظ "الدرب": تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على مبنى "كلية البنات"

بيان جامعة جازان أكد أن منسوبات الأمن فعَّلن خطة الطوارئ واحتياطات السلامة

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محمد المواسي - جازان
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أكد محافظ محافظة الدرب، المهندس صالح القحطاني، أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات كافة للوقوف على مبنى كلية البنات في المحافظة، وحل جميع الإشكالات، وذلك عقب الحريق الذي شهده محيط الكلية أمس.

وتفصيلاً، قال المحافظ في تصريح، خص به "سبق": إن زيارة الكلية اليوم كانت للاطمئنان على أوضاع الكلية عقب الحريق البسيط الذي كان خارج الكلية - ولله الحمد -، لم يسبب أي خسائر. وقد شكلنا لجنة هذا اليوم عاجلة من جميع الجهات للوقوف يوم الخميس ميدانيًّا على الكلية، وحل جميع الإشكاليات التي تواجههن.

وجاء في بيان باسم جامعة جازان عن الحريق: حدث حريق محدود الساعة الـ10:15 صباحًا خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: تفعيلاً لاحتياطات السلامة المتبعة قامت منسوبات وحدة الأمن بتفعيل خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن، فيما باشرت مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.


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