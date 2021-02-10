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"كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC

في التاسعة من مساء كل ثلاثاء

تعرض قناة SBC في التاسعة من مساء كل ثلاثاء برنامج "كلام كاش"، الذي يقدمه المهندس والمستشار الاقتصادي حلمي نتو.

ويعد برنامج "كلام كاش" أول برنامج يقدم التوعية المالية بطريقة ترفيهية، حيث يقدم عدداً من الفقرات المنوعة، والتي تشمل الأخبار والحكمة وأحدث الكتب والمعلومات حول الاستثمار والمال والأعمال، وذلك عبر فقرات "أخبار كاش، استثمار كاش، كاش ببلاش، كتاب كاش، حكمة كاش"، كما يستضيف في كل حلقة ضيفين، يمثلان عالم الأعمال وعالم الفن والترفيه، ليكتسب البرنامج بعداً جديداً يجمع بين ثراء المعلومة وبساطة التقديم.

ويمتاز البرنامج خلال 45 دقيقة بتقديم معلومات مهمة عبر محتوى إعلامي متنوع، ينأى بالمشاهد عن جفاف الاقتصاد وجدية أرقامه، ليقدم حلقات أكثر جاذبية لغير المتخصصين، وتناسب مختلف أذواق المشاهدين.

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"كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC
سبق

تعرض قناة SBC في التاسعة من مساء كل ثلاثاء برنامج "كلام كاش"، الذي يقدمه المهندس والمستشار الاقتصادي حلمي نتو.

ويعد برنامج "كلام كاش" أول برنامج يقدم التوعية المالية بطريقة ترفيهية، حيث يقدم عدداً من الفقرات المنوعة، والتي تشمل الأخبار والحكمة وأحدث الكتب والمعلومات حول الاستثمار والمال والأعمال، وذلك عبر فقرات "أخبار كاش، استثمار كاش، كاش ببلاش، كتاب كاش، حكمة كاش"، كما يستضيف في كل حلقة ضيفين، يمثلان عالم الأعمال وعالم الفن والترفيه، ليكتسب البرنامج بعداً جديداً يجمع بين ثراء المعلومة وبساطة التقديم.

ويمتاز البرنامج خلال 45 دقيقة بتقديم معلومات مهمة عبر محتوى إعلامي متنوع، ينأى بالمشاهد عن جفاف الاقتصاد وجدية أرقامه، ليقدم حلقات أكثر جاذبية لغير المتخصصين، وتناسب مختلف أذواق المشاهدين.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
07:41 PM

"كلام كاش".. وجبة اقتصادية بنكهة ترفيهية على شاشة SBC

في التاسعة من مساء كل ثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض قناة SBC في التاسعة من مساء كل ثلاثاء برنامج "كلام كاش"، الذي يقدمه المهندس والمستشار الاقتصادي حلمي نتو.

ويعد برنامج "كلام كاش" أول برنامج يقدم التوعية المالية بطريقة ترفيهية، حيث يقدم عدداً من الفقرات المنوعة، والتي تشمل الأخبار والحكمة وأحدث الكتب والمعلومات حول الاستثمار والمال والأعمال، وذلك عبر فقرات "أخبار كاش، استثمار كاش، كاش ببلاش، كتاب كاش، حكمة كاش"، كما يستضيف في كل حلقة ضيفين، يمثلان عالم الأعمال وعالم الفن والترفيه، ليكتسب البرنامج بعداً جديداً يجمع بين ثراء المعلومة وبساطة التقديم.

ويمتاز البرنامج خلال 45 دقيقة بتقديم معلومات مهمة عبر محتوى إعلامي متنوع، ينأى بالمشاهد عن جفاف الاقتصاد وجدية أرقامه، ليقدم حلقات أكثر جاذبية لغير المتخصصين، وتناسب مختلف أذواق المشاهدين.

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