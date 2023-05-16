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السودان.. التضخّم يرتفع في أبريل إلى 98.8%

زيادة أكثر من 7 نقاط عن مارس

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمائة في أبريل، من 81.64 بالمائة في مارس؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود.

ووفقاً لـ"رويترز"، ارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني أمس الأول نظاماً للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. التضخّم يرتفع في أبريل إلى 98.8%
سبق

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمائة في أبريل، من 81.64 بالمائة في مارس؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود.

ووفقاً لـ"رويترز"، ارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني أمس الأول نظاماً للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:02 PM

السودان.. التضخّم يرتفع في أبريل إلى 98.8%

زيادة أكثر من 7 نقاط عن مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمائة في أبريل، من 81.64 بالمائة في مارس؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود.

ووفقاً لـ"رويترز"، ارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني أمس الأول نظاماً للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

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