السودان.. التضخّم يرتفع في أبريل إلى 98.8%

زيادة أكثر من 7 نقاط عن مارس

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمائة في أبريل، من 81.64 بالمائة في مارس؛ بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود.

ووفقاً لـ"رويترز"، ارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني أمس الأول نظاماً للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.