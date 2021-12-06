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أنظار العالم تترقب الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات بحائل

تنظم بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة والاتحاد السعودي للسيارات

تتجه اليوم أنظار العالم للجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري"، للموسم 2021 (رالي حائل الدولي 2021)، والتي تنطلق منافساته برعاية من عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والذي يُنظم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 6-11 من ديسمبر الجاري في منطقة حائل.
وستنطلق أولى مراحل الرالي من قرية الرديفة بقلب صحراء النفود شمال غرب مدينة حائل، بما يزيد عن 120 كم، وصولاً إلى قرية أم القلبان للشمال من مدينة حائل بقرابة 40 كيلو مترًا، والمرحلة الثانية تنطلق من بقعاء وتنتهي بها، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي قرابة 92 كم.
وتنطلق المرحلة الثالثة من قرية الأجفر – الطوال التي تعد من المراحل الجديدة في مسارات الرالي، وتبعد عن مدينة حائل 160 كم تقريباً.
ويختتم أبطال الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظة "الغزالة"، التي تقع جنوب مدينة حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي 100 كم.

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أنظار العالم تترقب الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات بحائل
سبق

تتجه اليوم أنظار العالم للجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري"، للموسم 2021 (رالي حائل الدولي 2021)، والتي تنطلق منافساته برعاية من عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والذي يُنظم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 6-11 من ديسمبر الجاري في منطقة حائل.
وستنطلق أولى مراحل الرالي من قرية الرديفة بقلب صحراء النفود شمال غرب مدينة حائل، بما يزيد عن 120 كم، وصولاً إلى قرية أم القلبان للشمال من مدينة حائل بقرابة 40 كيلو مترًا، والمرحلة الثانية تنطلق من بقعاء وتنتهي بها، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي قرابة 92 كم.
وتنطلق المرحلة الثالثة من قرية الأجفر – الطوال التي تعد من المراحل الجديدة في مسارات الرالي، وتبعد عن مدينة حائل 160 كم تقريباً.
ويختتم أبطال الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظة "الغزالة"، التي تقع جنوب مدينة حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي 100 كم.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
02:20 PM

أنظار العالم تترقب الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات بحائل

تنظم بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة والاتحاد السعودي للسيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تتجه اليوم أنظار العالم للجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري"، للموسم 2021 (رالي حائل الدولي 2021)، والتي تنطلق منافساته برعاية من عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والذي يُنظم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 6-11 من ديسمبر الجاري في منطقة حائل.
وستنطلق أولى مراحل الرالي من قرية الرديفة بقلب صحراء النفود شمال غرب مدينة حائل، بما يزيد عن 120 كم، وصولاً إلى قرية أم القلبان للشمال من مدينة حائل بقرابة 40 كيلو مترًا، والمرحلة الثانية تنطلق من بقعاء وتنتهي بها، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي قرابة 92 كم.
وتنطلق المرحلة الثالثة من قرية الأجفر – الطوال التي تعد من المراحل الجديدة في مسارات الرالي، وتبعد عن مدينة حائل 160 كم تقريباً.
ويختتم أبطال الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظة "الغزالة"، التي تقع جنوب مدينة حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي 100 كم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
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14,324
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