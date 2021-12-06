أنظار العالم تترقب الجولة الأخيرة لكأس العالم للراليات بحائل

تنظم بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة والاتحاد السعودي للسيارات

تتجه اليوم أنظار العالم للجولة السابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "فيا كروس كانتري"، للموسم 2021 (رالي حائل الدولي 2021)، والتي تنطلق منافساته برعاية من عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والذي يُنظم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من 6-11 من ديسمبر الجاري في منطقة حائل.

وستنطلق أولى مراحل الرالي من قرية الرديفة بقلب صحراء النفود شمال غرب مدينة حائل، بما يزيد عن 120 كم، وصولاً إلى قرية أم القلبان للشمال من مدينة حائل بقرابة 40 كيلو مترًا، والمرحلة الثانية تنطلق من بقعاء وتنتهي بها، والتي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي قرابة 92 كم.

وتنطلق المرحلة الثالثة من قرية الأجفر – الطوال التي تعد من المراحل الجديدة في مسارات الرالي، وتبعد عن مدينة حائل 160 كم تقريباً.

ويختتم أبطال الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظة "الغزالة"، التي تقع جنوب مدينة حائل وتبعد عن مركز انطلاق الرالي 100 كم.