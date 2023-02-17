"منشآت": 500 متدرب ومستفيد خلال أسبوع الإعلام الريادي

تنظيم حلقات للنقاش وندوات بين رواد الأعمال والإعلاميين

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوع الإعلام الريادي بعد أن نظمته على مدى سبعة أيام في مقر مركز دعم المنشآت بواجهة الرياض، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والإعلاميين والمختصين، الذي شهد العديد من الفعاليات المختلفة، حيث أقيمت ست ورش عمل تدريبية بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 500 متدرب ومستفيد.

وجاءت ورش العمل بعناوين إدارة الأزمات الإعلامية للمشاريع الريادية، وتنمية المشاريع الريادية في الإعلام الرقمي، والمتحدث الرسمي، وتخطيط الفعاليات والمؤتمرات، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى تحت عنوان أساسيات بناء الاتصال المؤسسي، التي قدمها نخبة من المتخصصين في المجالات المستهدفة.

كما أقيمت خلال الأسبوع العديد من حلقات النقاش والندوات بين رواد الأعمال والإعلاميين، بالإضافة إلى استقطاب العديد من قصص النجاح وتجارب رواد الأعمال الملهمة، وجلسات استشارية لرواد الأعمال في الجوانب الإعلامية والتسويقية.

وأطلقت خلال الأسبوع مبادرة لتصوير منتجات رواد الأعمال مجاناً، حيث شهد الأسبوع تصوير أكثر من 200 منتج، بهدف تسويق منتجاتهم بطريقة مبتكرة واحترافية.

يذكر أن أسبوع الإعلام الريادي يهدف إلى تمكين الإعلاميين ورواد الأعمال من المعارف والمفاهيم الريادية لتطوير اللغة الإعلامية المستخدمة في القنوات المختلفة، وإثراء المحتوى المحلي الريادي، ودعم رواد الأعمال بالأدوات التسويقية المناسبة لمشاريعهم.

وتأتي مبادرة الإعلام الريادي ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لنشر ثقافة العمل الحر والريادي وتوظيفها لإشراك المجتمع المحلي في عملية التعريف وتمكين المفاهيم الصحيحة، ونقل وتوثيق التجارب والتحديات والفرص التي تواجه الرواد وأصحاب الأعمال.