واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي صدارته للدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه، اليوم الجمعة، على الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الأهلي بجدة ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، ويبقى الخويلدية على رصيده السابق 10 نقاط. وتمكن "الفيصلي" من تحقيق انتصار مهم على الخليج بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليحقق "الفيصلي" نقطتين ليصل إلى 44 نقطة في المركز الثاني، ويصل الخليج إلى النقطة 20 في الدوري، وفي الرياض حقق الهلال الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء؛ ليصل الهلال إلى النقطة 42، فيما بقي ضمك على نفس الرصيد 24 نقطة. وفي مواجهة ماراثونية على صالة وزارة الرياضة بالقطيف، عاد الترجي من بعيد ليتغلب على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم الوحدة بشوطين نظيفين، قبل أن يحقق الترجي ثلاثة أشواط متتالية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما أضاف الوحدة نقطة إلى رصيده ليصل الـ 22 نقطة. وفي جدة، في مباراة امتدت لخمسة أشواط حقق الاتحاد الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل اثنين ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24، فيما وصل رصيد الهداية إلى 13 نقطة، وفي اللقاء الأخير تجاوز نادي الابتسام النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليرتفع رصيد الابتسام إلى النقطة 18 والنصر إلى 12 نقطة.

طائرة "الأهلي" تحلق بالصدارة.. و"الفيصلي" يتجاوز الخليج بصعوبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-11 واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي صدارته للدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه، اليوم الجمعة، على الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الأهلي بجدة ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، ويبقى الخويلدية على رصيده السابق 10 نقاط.



وتمكن "الفيصلي" من تحقيق انتصار مهم على الخليج بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليحقق "الفيصلي" نقطتين ليصل إلى 44 نقطة في المركز الثاني، ويصل الخليج إلى النقطة 20 في الدوري، وفي الرياض حقق الهلال الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء؛ ليصل الهلال إلى النقطة 42، فيما بقي ضمك على نفس الرصيد 24 نقطة.



وفي مواجهة ماراثونية على صالة وزارة الرياضة بالقطيف، عاد الترجي من بعيد ليتغلب على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم الوحدة بشوطين نظيفين، قبل أن يحقق الترجي ثلاثة أشواط متتالية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما أضاف الوحدة نقطة إلى رصيده ليصل الـ 22 نقطة.



وفي جدة، في مباراة امتدت لخمسة أشواط حقق الاتحاد الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل اثنين ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24، فيما وصل رصيد الهداية إلى 13 نقطة، وفي اللقاء الأخير تجاوز نادي الابتسام النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليرتفع رصيد الابتسام إلى النقطة 18 والنصر إلى 12 نقطة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 11:58 PM

طائرة "الأهلي" تحلق بالصدارة.. و"الفيصلي" يتجاوز الخليج بصعوبة في الجولة 17 من ممتاز الطائرة





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واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي صدارته للدوري الممتاز، وذلك بعد فوزه، اليوم الجمعة، على الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الأهلي بجدة ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الدوري، ويبقى الخويلدية على رصيده السابق 10 نقاط.



وتمكن "الفيصلي" من تحقيق انتصار مهم على الخليج بثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليحقق "الفيصلي" نقطتين ليصل إلى 44 نقطة في المركز الثاني، ويصل الخليج إلى النقطة 20 في الدوري، وفي الرياض حقق الهلال الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء؛ ليصل الهلال إلى النقطة 42، فيما بقي ضمك على نفس الرصيد 24 نقطة.



وفي مواجهة ماراثونية على صالة وزارة الرياضة بالقطيف، عاد الترجي من بعيد ليتغلب على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، حيث تقدم الوحدة بشوطين نظيفين، قبل أن يحقق الترجي ثلاثة أشواط متتالية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما أضاف الوحدة نقطة إلى رصيده ليصل الـ 22 نقطة.



وفي جدة، في مباراة امتدت لخمسة أشواط حقق الاتحاد الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل اثنين ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24، فيما وصل رصيد الهداية إلى 13 نقطة، وفي اللقاء الأخير تجاوز نادي الابتسام النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليرتفع رصيد الابتسام إلى النقطة 18 والنصر إلى 12 نقطة.