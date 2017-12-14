النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظنّوا أن تمساحًا قتله ثم اكتشفوا "الحقيقة الصادمة"

عثروا على أجزاء من جسد الرجل في معدة الحيوان

قال مسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية، إن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح جزئيًّا في يونيو الماضي؛ لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

ووفقًا لتقرير الطب الشرعي لخبير طبي بوسط فلوريدا، فإن جسد "مايكل غلين فورد" كان به مادة ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.

وعُثر على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك في يونيو الماضي.

وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته؛ للقيام بتشريحه، وبالفعل عثر على يد وقدم "فورد" داخل معدة التمساح، لكن في الحقيقة التمساح أكل أجزاء من جسد "فورد" وهو ميت.

ففي تقريره المؤرخ في 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي "ستيفن نيلسون": أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه، لم يصاحبها نزيف دماء، وهو ما يشير إلى أنها "وقعت بينما كان ميتًا".

فلوريدا تمساح

الرئيسية/ محطات

اعلان
ظنّوا أن تمساحًا قتله ثم اكتشفوا "الحقيقة الصادمة"
سبق

قال مسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية، إن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح جزئيًّا في يونيو الماضي؛ لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

ووفقًا لتقرير الطب الشرعي لخبير طبي بوسط فلوريدا، فإن جسد "مايكل غلين فورد" كان به مادة ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.

وعُثر على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك في يونيو الماضي.

وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته؛ للقيام بتشريحه، وبالفعل عثر على يد وقدم "فورد" داخل معدة التمساح، لكن في الحقيقة التمساح أكل أجزاء من جسد "فورد" وهو ميت.

ففي تقريره المؤرخ في 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي "ستيفن نيلسون": أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه، لم يصاحبها نزيف دماء، وهو ما يشير إلى أنها "وقعت بينما كان ميتًا".

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
10:15 AM

ظنّوا أن تمساحًا قتله ثم اكتشفوا "الحقيقة الصادمة"

عثروا على أجزاء من جسد الرجل في معدة الحيوان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,255

قال مسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية، إن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح جزئيًّا في يونيو الماضي؛ لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

ووفقًا لتقرير الطب الشرعي لخبير طبي بوسط فلوريدا، فإن جسد "مايكل غلين فورد" كان به مادة ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.

وعُثر على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك في يونيو الماضي.

وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته؛ للقيام بتشريحه، وبالفعل عثر على يد وقدم "فورد" داخل معدة التمساح، لكن في الحقيقة التمساح أكل أجزاء من جسد "فورد" وهو ميت.

ففي تقريره المؤرخ في 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي "ستيفن نيلسون": أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه، لم يصاحبها نزيف دماء، وهو ما يشير إلى أنها "وقعت بينما كان ميتًا".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة