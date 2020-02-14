النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طُلاب الطائف يُناقشون الأطباء عن "كورونا المُستجد" من خلال محاضرات بالمدارس

بعد نجاح التوعية الصحية حول الفيروس وخطورته وطرق الوقاية منه

نجحت التوعية المكثفة التي توجهها "وزارة الصحة" عبر كل وسائل الإعلام عن خطورة فيروس كورونا المُستجد، حيث اتضح ذلك على معرفة الأبناء الطلاب عن ذلك الفيروس، والذين قدموا لمحات تعريفية عنه أثبتت متابعتهم وإطلاعهم على سيرته منذُ أن بدأ ظهوره.

ودخل الكثير من الطُلاب في نقاشات مع الأطباء كذلك المهتمين بذلك من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث يتساءلون ويسألون عن أدق الأمور حول ذلك الفيروس ومدى خطورته، وسبل الوقاية منه.

جاء ذلك من خلال محاضرة توعوية تابعتها "سبق" عن فيروس كورونا المُستجد، ألقاها الدكتور متوكل عطا علي، رافقه فيها، عبدالهادي الثقفي، كمشاركة فاعلة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف، على طلاب ابتدائية الملك فيصل، بحضور قائد المدرسة زامل بن سعد العتيبي، ومشرف القيادة المدرسية عزيز معوض القثامي، وبتنسيق من المرشد الصحي سلطان البراق.

ويتوقع أن تتنقل مثل هذا المحاضرات التوعوية على بقية المدارس التعليمية لتحقيق الفائدة المرجوة منها، في ظل التعاون المسبق بين إدارتي التعليم والصحة بالمحافظة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أطلقت أخيرًا خطتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت شعار (الطائف مدينة صحية)، بحيث تستهدف جميع الإدارات الداخلية ذات العلاقة والمدارس والجهات الخارجية المشاركة لتوعية ما يزيد على 290 ألفًا من منسوبيها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ومشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات، من خلال مؤشرات إنجاز وأساليب متعددة في المتابعة والتقييم.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ الخطة ، والتي تهدف إلى إصحاح البيئة المدرسية وتعزيزها وجعلها بيئة صحية آمنة، والحد من انتشار الأمراض المعدية ووقاية منسوبي ومنسوبات المدارس منها، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المدارس والمجتمع، وبناء الاتجاهات الصحية السليمة، بالإضافة إلى ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير السلوك الخاطئ، وتحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، وخفض معدلات حدوث الأمراض وانتشارها.

وتضمنت الخطة التعريف بالمرض ومدى انتشاره وطرق انتقال العدوى، وأيضًا فترة حضانة المرض في جسم الإنسان، والأعراض المصاحبة له ومضاعفاته، والأساليب المتبعة في الوقاية منه، في حين سيكون هناك برنامج زمني في التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية من أجل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل لجان في جميع المدارس والروضات وأندية الحي، بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات في الخطة، لتحقيق مؤشرات الإنجاز في تقارير الزيارة للمشرفين والمشرفات للمدارس، منها تحقيق الأهداف وزيادة الوعي وتوفر العيادات الصحية وانعدام الإصابات وتحسن البيئة المدرسية وتغطية جميع المدارس بالزيارات وعدد الفعاليات التي تم تنفيذها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طُلاب الطائف يُناقشون الأطباء عن "كورونا المُستجد" من خلال محاضرات بالمدارس
سبق

نجحت التوعية المكثفة التي توجهها "وزارة الصحة" عبر كل وسائل الإعلام عن خطورة فيروس كورونا المُستجد، حيث اتضح ذلك على معرفة الأبناء الطلاب عن ذلك الفيروس، والذين قدموا لمحات تعريفية عنه أثبتت متابعتهم وإطلاعهم على سيرته منذُ أن بدأ ظهوره.

ودخل الكثير من الطُلاب في نقاشات مع الأطباء كذلك المهتمين بذلك من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث يتساءلون ويسألون عن أدق الأمور حول ذلك الفيروس ومدى خطورته، وسبل الوقاية منه.

جاء ذلك من خلال محاضرة توعوية تابعتها "سبق" عن فيروس كورونا المُستجد، ألقاها الدكتور متوكل عطا علي، رافقه فيها، عبدالهادي الثقفي، كمشاركة فاعلة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف، على طلاب ابتدائية الملك فيصل، بحضور قائد المدرسة زامل بن سعد العتيبي، ومشرف القيادة المدرسية عزيز معوض القثامي، وبتنسيق من المرشد الصحي سلطان البراق.

ويتوقع أن تتنقل مثل هذا المحاضرات التوعوية على بقية المدارس التعليمية لتحقيق الفائدة المرجوة منها، في ظل التعاون المسبق بين إدارتي التعليم والصحة بالمحافظة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أطلقت أخيرًا خطتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت شعار (الطائف مدينة صحية)، بحيث تستهدف جميع الإدارات الداخلية ذات العلاقة والمدارس والجهات الخارجية المشاركة لتوعية ما يزيد على 290 ألفًا من منسوبيها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ومشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات، من خلال مؤشرات إنجاز وأساليب متعددة في المتابعة والتقييم.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ الخطة ، والتي تهدف إلى إصحاح البيئة المدرسية وتعزيزها وجعلها بيئة صحية آمنة، والحد من انتشار الأمراض المعدية ووقاية منسوبي ومنسوبات المدارس منها، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المدارس والمجتمع، وبناء الاتجاهات الصحية السليمة، بالإضافة إلى ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير السلوك الخاطئ، وتحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، وخفض معدلات حدوث الأمراض وانتشارها.

وتضمنت الخطة التعريف بالمرض ومدى انتشاره وطرق انتقال العدوى، وأيضًا فترة حضانة المرض في جسم الإنسان، والأعراض المصاحبة له ومضاعفاته، والأساليب المتبعة في الوقاية منه، في حين سيكون هناك برنامج زمني في التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية من أجل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل لجان في جميع المدارس والروضات وأندية الحي، بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات في الخطة، لتحقيق مؤشرات الإنجاز في تقارير الزيارة للمشرفين والمشرفات للمدارس، منها تحقيق الأهداف وزيادة الوعي وتوفر العيادات الصحية وانعدام الإصابات وتحسن البيئة المدرسية وتغطية جميع المدارس بالزيارات وعدد الفعاليات التي تم تنفيذها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:46 PM

طُلاب الطائف يُناقشون الأطباء عن "كورونا المُستجد" من خلال محاضرات بالمدارس

بعد نجاح التوعية الصحية حول الفيروس وخطورته وطرق الوقاية منه

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
235

نجحت التوعية المكثفة التي توجهها "وزارة الصحة" عبر كل وسائل الإعلام عن خطورة فيروس كورونا المُستجد، حيث اتضح ذلك على معرفة الأبناء الطلاب عن ذلك الفيروس، والذين قدموا لمحات تعريفية عنه أثبتت متابعتهم وإطلاعهم على سيرته منذُ أن بدأ ظهوره.

ودخل الكثير من الطُلاب في نقاشات مع الأطباء كذلك المهتمين بذلك من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث يتساءلون ويسألون عن أدق الأمور حول ذلك الفيروس ومدى خطورته، وسبل الوقاية منه.

جاء ذلك من خلال محاضرة توعوية تابعتها "سبق" عن فيروس كورونا المُستجد، ألقاها الدكتور متوكل عطا علي، رافقه فيها، عبدالهادي الثقفي، كمشاركة فاعلة من إدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف، على طلاب ابتدائية الملك فيصل، بحضور قائد المدرسة زامل بن سعد العتيبي، ومشرف القيادة المدرسية عزيز معوض القثامي، وبتنسيق من المرشد الصحي سلطان البراق.

ويتوقع أن تتنقل مثل هذا المحاضرات التوعوية على بقية المدارس التعليمية لتحقيق الفائدة المرجوة منها، في ظل التعاون المسبق بين إدارتي التعليم والصحة بالمحافظة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أطلقت أخيرًا خطتها للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت شعار (الطائف مدينة صحية)، بحيث تستهدف جميع الإدارات الداخلية ذات العلاقة والمدارس والجهات الخارجية المشاركة لتوعية ما يزيد على 290 ألفًا من منسوبيها من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ومشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات، من خلال مؤشرات إنجاز وأساليب متعددة في المتابعة والتقييم.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ الخطة ، والتي تهدف إلى إصحاح البيئة المدرسية وتعزيزها وجعلها بيئة صحية آمنة، والحد من انتشار الأمراض المعدية ووقاية منسوبي ومنسوبات المدارس منها، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المدارس والمجتمع، وبناء الاتجاهات الصحية السليمة، بالإضافة إلى ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير السلوك الخاطئ، وتحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، وخفض معدلات حدوث الأمراض وانتشارها.

وتضمنت الخطة التعريف بالمرض ومدى انتشاره وطرق انتقال العدوى، وأيضًا فترة حضانة المرض في جسم الإنسان، والأعراض المصاحبة له ومضاعفاته، والأساليب المتبعة في الوقاية منه، في حين سيكون هناك برنامج زمني في التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية من أجل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى تشكيل لجان في جميع المدارس والروضات وأندية الحي، بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات في الخطة، لتحقيق مؤشرات الإنجاز في تقارير الزيارة للمشرفين والمشرفات للمدارس، منها تحقيق الأهداف وزيادة الوعي وتوفر العيادات الصحية وانعدام الإصابات وتحسن البيئة المدرسية وتغطية جميع المدارس بالزيارات وعدد الفعاليات التي تم تنفيذها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,567
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,236
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,680

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة