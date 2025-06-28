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"أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل

تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.


وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.

وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل
سبق

تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.


وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.

وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:32 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:40 PM

"أمم إفريقيا": تونس تتعثر بالتعادل أمام مالي.. حظوظها تضعف في التأهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تعثر المنتخب التونسي للمرة الثانية بالتعادل الإيجابي أمام نظيره مالي 1/1 وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين قبل قليل في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على ملعب السويس.


وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.

وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.

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