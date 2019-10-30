"هواوي" تطلق أحدث هواتفها Nova 5T وساعة WATCH GT 2 بالسعودية

خلال حفل أقامته بالرياض بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمديرين التنفيذيين بالشركة

أطلقت شركة هواوي السعودية أحدث هواتفها Nova 5T وساعتها WATCH GT 2 خلال حفل أقامته في الرياض بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام، وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبار المديرين التنفيذيين من هواوي.

وتفصيلاً، تمكن الحضور خلال الفعالية من اختبار مزايا وخصائص هذين المنتجين المتميّزين، حيث استأنفت هواوي توجهها الرائد مع هاتفها HUAWEI nova 5T الذي يتألق بتصميم جديد كلياً، ومستويات أداء غير مسبوقة.

وقالت الشركة إن HUAWEI nova 5T ينضم إلى سلسلة هواتفها nova الموجهة للشباب حيث يجمع بين تفرد الابتكار والتصميم الأنيق، ويعتبر أحدث هاتف ذكي من الفئة المتوسطة تقدمه هواوي لتحديث السلسلة.

وأوضحت أن الهاتف مزود بكاميرات خمس مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، كاميرا رباعية في الخلف وواحدة أمامية، ونظام الكاميرا الخلفية مكون من عدسة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً وعدسة قريبة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وتعمل هذه العدسات بتناعم لتلتقط صوراً مذهلة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة والمشاهد الواسعة والصور القريبة جداً وحتى صور البورتريه مع مؤثرات تنعيم الصورة أو جعلها ضبابية.

ومن مزايا الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف أيضاً وضع التصوير الليلي مع تثبيت الاهتزاز المدعم بالذكاء الاصطناعي AIS Super Night Mode وكذلك وضع التقاط الصورة مع المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي AI HDR+ المزود بإضاءة خلفية، وهما وضعان يلتقطان صور واضحة ونضرة في ظروف الإضاءة الضعيفة أو شبه المعدومة. ويتيح الهاتف للمستخدمين أيضاً إطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال وضع تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Color وميزة التصوير البطيءSuper Slow-mo بسرعة 960 إطاراً في الثانية، فهما يضيفان تأثيرات سينمائية رائعة على الفيديو الذي تصوره، فالأول يظهر في الوقت الفعلي الأشخاص في مقدمة الفيديو بالألوان مع إبقاء بقية الصورة في الخلفية باللون الرمادي، أما الوضع الثاني فيسجل الأحداث السريعة بطريقة تتيح عرضها بالحركة البطيئة.

ومن أهم مواصفاته العتادية التي تقدم هذا المستوى من الأداء تضمنه المعالج كيرين 980 مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، حيث يمتاز بأنه مزود بواجهة الاستخدام EMUI 9.1 ما يضيف إلى سلاسة تشغيله مجموعة وافرة من المزايا. بالإضافة إلى كونها هواتف ذات عتاد قوية، ستعمل هواتف HUAWEI Nova 5T بنظام تشغيل أندرويد Android حيث سيتكمن المستخدمين من الاستمتاع بجميع تطبيقاتهم المفضلة والمتوفرة من خلال النظام.

ومن ناحية البطارية، يتضمن الهاتف بطارية قوية بقدرة تبلغ 3750 مللي أمبير ساعي تمده بالطاقة لفترات استخدام طويلة، وتقدم هواوي معه شاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 22.5 واط بإمكانه إعادة شحن البطارية إلى 50% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط.

ويبلغ حجم الشاشة 6.26 بوصة للعرض الكامل بدقة عالية الوضوح FHD+ تبلغ 2340x1080، وهو ما يعزز تجربة المشاهدة للصور والفيديو. وإضافة إلى ذلك فهو يرضي عشاق الجمال والأناقة وسهول الحمل بنحافة قده، إذ لا تزيد سماكته عن 7.87 ملم، وعلى الرغم من نحافته هذه فإن قارئ بصمات الأصابع أصبح متوفراً على جانبه وليس في واجهته.

وفي غضون ذلك، أعلنت "هواوي السعودية" عن طرحها ساعتها المنتظرة HUAWEI WATCH GT في السعودية في 31 أكتوبر. وكان قد تم طرح الساعة في مرحلة الحجز المسبق منذ 15 أكتوبر حيث فاق الإقبال جميع التوقّعات، إذ تمّ البيع بأكثر من مليون ريال في أقل من 24 ساعة. وبناءً عليه، قررت هواوي تمديد الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الشراء المسبق للساعة لغاية 30 أكتوبر.

وتحتوي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 المتميّزة على شريحة Kirin AI التي عملت الشركة على تطويرها ذاتياً، وبطارية رائدة ضمن فئتها بعمر يصل إلى 14 يوماً، فضلاً عن باقة من المزايا والوظائف الجديدة بما فيها 15 وضعية رياضية و10 وضعيات مخصصة لممارسة الجري، ومشغل موسيقى محدّث وإمكانية استقبال الاتصالات بتقنية البلوتوث. وعلاوة على ذلك، توفر HUAWEI WATCH GT 2 مجموعة من المزايا الصحية الجديدة التي تُتيح وبكل سهولة إمكانية قياس نبض المستخدم ورصد معدلات نومه وغيرها من الخصائص. وتأتي الساعة الجديدة بتصميم زجاجي أنيق منحن ومدمج ثلاثي الأبعاد بحيث يوفر قدرة عرض نابضة بالحياة.

ويمكن للمستهلكين شراء HUAWEI nova 5T من متاجر تجربة هواوي وعدة متاجر معتمدة بسعر 1499 ريالاً سعودياً، حيث سيحصلون على هديّة قيّمة خلال مرحلة الطلب المسبق (سمّاعة بلوتوث، شاحن سيارة بتقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، محوّل من Type C إلى Micro USB، وكفالة مجانية للشاشة لمدة 6 أشهر).

ويتوفر هاتف HUAWEI nova 5T بعلبة بنفسجية أنيقة مع سماعات FreeLace وبسعر 1699 ريالاً سعودياً، ويمكن شراؤها في مرحلة الطلب المسبق من متاجر تجربة هواوي، ومتاجر هواوي المتميزة، ومتجر هواوي الإلكتروني وغيرها من المتاجر المعتمدة. في المقابل، يستطيع العملاء طلب ساعة HUAWEI WATCH GT 2 مسبقاً من المتاجر المعتمدة، ومتجر هواوي الإلكتروني، والحصول على هدية قيّمة عبارة عن سمّاعة الرأس الرياضية HUAWEI Sport Bluetooth Headphones (الكمية محدودة) بسعر 899 ريالاً سعودياً للون البني، و799 ريالاً سعودياً للون الأسود. وسيتوفر الجهازان في السوق المحلية اعتباراً من 31 أكتوبر.

وفي تعليقه على الموضوع، قال بيل يو، نائب رئيس شركة "هواوي السعودية" في إطار التزامها بتزويد المستخدمين بأحدث التقنيات، تطلق هواوي اليوم هاتفها المبتكر HUAWEI nova 5T والمزوّد بخمس كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي، مع أداء استثنائي وخصائص مذهلة أخرى. كما نطلق الجيل الجديد من الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 2، المعززة بمعالج Kirin A1 الذي ابتكرته الشركة خصيصاً لتوفير تجربة استخدام رفيعة المستوى، وعمر بطارية لا يضاهى.



ويلبي هذان الجهازان الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين عبر مزيجهما الرائع من أحدث التقنيات المتطورة ولمسات الأناقة والتصميم الجذاب".



