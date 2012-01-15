"ريال مدريد" و"أتلتيك بلباو" وجهًا لوجه في نهائي كأس السوبر الإسباني 2022

على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض

يشهـد ملعب الملك فهد الدولي " الدرة " بالعاصمة السعودية الرياض، غدًا الأحد، نهائي كأس السوبر الإسباني 2022، الذي سيجمع بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، في ختام منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كأحد الأحداث الرياضية العالمية التي تندرج تحت مبادرات برنامج "جودة الحياة".

جاء تأهل ريال مدريد بعد أن أقصى غريمَه التقليدي "برشلونة"، الأربعاء الماضي، بنتيجة 3- 2، في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن يحسم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الفوزَ لفريقه "مدريد" في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول بتسجيله الهدف الثالث؛ فيما جاء تأهل أتلتيك بلباو بعد تجاوزه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويسعى أتلتيك بلباو إلى تحقيق اللقب الرابع له في منافسات السوبر الإسباني، بعد أن انتزع الكأس في نسخ "1984.2015، و2021"؛ فيما ينوي ريال مدريد إضافة اللقب رقم 12 بعد أن حققها في أعوام: 1988.1989.1990.1993.1997.2001.2003.2008.2012.2017.2020.