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الشرقية.. 84500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل عبر 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. 84500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
سبق

قدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:21 AM

الشرقية.. 84500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل عبر 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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قدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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