"حماية المستهلك" ترد بقوة على ألبان "المراعي": بيانكم مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل

أكدت: لم يجر أي تعديل على أسعار الديزل والدولة حريصة على استقرار الأسعار

أكدت جمعية حماية المستهلك أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها، حول ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج "مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل"، وقالت "حماية المستهلك" إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في بيان "المراعي" لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

جاء ذلك في بيان لجمعية حماية المستهلك بخصوص رفع شركة المراعي لبعض أسعارها، قالت فيه "تشير جمعية حماية المستهلك إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ، الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل."

وقالت "حماية المستهلك": " إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين."