النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

"حماية المستهلك" ترد بقوة على ألبان "المراعي": بيانكم مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل

أكدت: لم يجر أي تعديل على أسعار الديزل والدولة حريصة على استقرار الأسعار

أكدت جمعية حماية المستهلك أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها، حول ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج "مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل"، وقالت "حماية المستهلك" إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في بيان "المراعي" لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

جاء ذلك في بيان لجمعية حماية المستهلك بخصوص رفع شركة المراعي لبعض أسعارها، قالت فيه "تشير جمعية حماية المستهلك إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ، الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل."

وقالت "حماية المستهلك": " إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين."

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حماية المستهلك" ترد بقوة على ألبان "المراعي": بيانكم مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل
سبق

أكدت جمعية حماية المستهلك أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها، حول ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج "مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل"، وقالت "حماية المستهلك" إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في بيان "المراعي" لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

جاء ذلك في بيان لجمعية حماية المستهلك بخصوص رفع شركة المراعي لبعض أسعارها، قالت فيه "تشير جمعية حماية المستهلك إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ، الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل."

وقالت "حماية المستهلك": " إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين."

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
05:38 PM

"حماية المستهلك" ترد بقوة على ألبان "المراعي": بيانكم مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل

أكدت: لم يجر أي تعديل على أسعار الديزل والدولة حريصة على استقرار الأسعار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
191
81,718

أكدت جمعية حماية المستهلك أن ما ذكرته شركة المراعي في بيانها، حول ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج "مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل"، وقالت "حماية المستهلك" إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في بيان "المراعي" لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.

جاء ذلك في بيان لجمعية حماية المستهلك بخصوص رفع شركة المراعي لبعض أسعارها، قالت فيه "تشير جمعية حماية المستهلك إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ، الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، وتود الجمعية انطلاقًا من اختصاصها بحماية المستهلك من المبالغة في الاسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل."

وقالت "حماية المستهلك": " إن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجر عليها تعديل مؤخرًا خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع؛ وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين."

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,707
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,214
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,184
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,448

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة