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المأزق الحوثي يزداد تعقيدًا.. كوريا الجنوبية أرسلت مدمرة لتحرير السفينتين

ستصل إلى موقع احتجازهما بعد غدٍ

عقب اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينتين تابعتين لها أمس؛ أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، مدمرة إلى موقع احتجاز السفينتين في ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ مما يزيد من تعقيدات مأزقهم الحالي الناجم عن اختطاف السفينتين.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بأن الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة "كانغ -كام –تشان" التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الاحتجاز، ومن المتوقّع أن تصل إليه بغد غد الخميس.

ونسبت الوكالة إلى مصدر في وزارة الخارجية الكورية، قوله: "إن المدمرة ستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتمادًا على الوضع"، وهذا يعني أن كافة الخيارات مطروحة بالنسبة للإجراء الذي ستتخذه المدمرة حتى تحرّر السفينتين من الإرهابيين الحوثيين.

ميليشيا الحوثي كوريا الجنوبية سفينتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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المأزق الحوثي يزداد تعقيدًا.. كوريا الجنوبية أرسلت مدمرة لتحرير السفينتين
سبق

عقب اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينتين تابعتين لها أمس؛ أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، مدمرة إلى موقع احتجاز السفينتين في ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ مما يزيد من تعقيدات مأزقهم الحالي الناجم عن اختطاف السفينتين.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بأن الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة "كانغ -كام –تشان" التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الاحتجاز، ومن المتوقّع أن تصل إليه بغد غد الخميس.

ونسبت الوكالة إلى مصدر في وزارة الخارجية الكورية، قوله: "إن المدمرة ستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتمادًا على الوضع"، وهذا يعني أن كافة الخيارات مطروحة بالنسبة للإجراء الذي ستتخذه المدمرة حتى تحرّر السفينتين من الإرهابيين الحوثيين.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:37 PM

المأزق الحوثي يزداد تعقيدًا.. كوريا الجنوبية أرسلت مدمرة لتحرير السفينتين

ستصل إلى موقع احتجازهما بعد غدٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقب اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينتين تابعتين لها أمس؛ أرسلت كوريا الجنوبية، اليوم (الثلاثاء)، مدمرة إلى موقع احتجاز السفينتين في ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون؛ مما يزيد من تعقيدات مأزقهم الحالي الناجم عن اختطاف السفينتين.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بأن الحكومة الكورية الجنوبية أرسلت مدمرة "كانغ -كام –تشان" التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الاحتجاز، ومن المتوقّع أن تصل إليه بغد غد الخميس.

ونسبت الوكالة إلى مصدر في وزارة الخارجية الكورية، قوله: "إن المدمرة ستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتمادًا على الوضع"، وهذا يعني أن كافة الخيارات مطروحة بالنسبة للإجراء الذي ستتخذه المدمرة حتى تحرّر السفينتين من الإرهابيين الحوثيين.

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