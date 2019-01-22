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استمع من هنا.. دروس حصرية لـ"صالح بن حميد" تطلقها "شؤون الحرمين"

31 درسًا بمجموع 23 ساعة صوتية ضمن برنامج "كنوز التراث العلمي"

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، قائمة دروس صوتية "حصرية" لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والبالغ عددها "31" درسًا بمجموع "23" ساعة صوتية، وذلك ضمن برنامج "كنوز التراث العلمي" لأئمة ومدرسي المسجد الحرام التي ستنشر للمرة الأولى.

وقال مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي: برنامج "كنوز التراث العلمي" يُعنى بجمع دروس المسجد الحرام غير المحولة رقميًا ذات الموضوع الواحد التي سجلت ووثقت وحفظت في وقت سابق، ولم تنشر من قَبل لأئمة ومدرسي المسجد الحرام؛ حيث عملت الإدارة على تحويلها رقميًا وهندستها صوتيًا؛ تمهيدًا لإتاحتها ونشرها للمستفيدين وطلبة العلم الشرعي.

وأضاف: باكورة هذا البرنامج سوف تكون قائمة تشغيلية تضم دروس "بن حميد"، من أوائل دروسه الموثقة التي ألقيت بالمسجد الحرام عام 1408هـ في تفسير كتاب الله العزيز "شرح أواخر سورة البقرة"؛ حيث بدأ في شرح أولها قبل بدء التوثيق بالمسجد الحرام.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح؛ سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

يُذكر أن القائمة التشغيلية للدروس متاحة عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6Fcsa.

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استمع من هنا.. دروس حصرية لـ"صالح بن حميد" تطلقها "شؤون الحرمين"
سبق

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، قائمة دروس صوتية "حصرية" لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والبالغ عددها "31" درسًا بمجموع "23" ساعة صوتية، وذلك ضمن برنامج "كنوز التراث العلمي" لأئمة ومدرسي المسجد الحرام التي ستنشر للمرة الأولى.

وقال مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي: برنامج "كنوز التراث العلمي" يُعنى بجمع دروس المسجد الحرام غير المحولة رقميًا ذات الموضوع الواحد التي سجلت ووثقت وحفظت في وقت سابق، ولم تنشر من قَبل لأئمة ومدرسي المسجد الحرام؛ حيث عملت الإدارة على تحويلها رقميًا وهندستها صوتيًا؛ تمهيدًا لإتاحتها ونشرها للمستفيدين وطلبة العلم الشرعي.

وأضاف: باكورة هذا البرنامج سوف تكون قائمة تشغيلية تضم دروس "بن حميد"، من أوائل دروسه الموثقة التي ألقيت بالمسجد الحرام عام 1408هـ في تفسير كتاب الله العزيز "شرح أواخر سورة البقرة"؛ حيث بدأ في شرح أولها قبل بدء التوثيق بالمسجد الحرام.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح؛ سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

يُذكر أن القائمة التشغيلية للدروس متاحة عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6Fcsa.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:03 PM

استمع من هنا.. دروس حصرية لـ"صالح بن حميد" تطلقها "شؤون الحرمين"

31 درسًا بمجموع 23 ساعة صوتية ضمن برنامج "كنوز التراث العلمي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، قائمة دروس صوتية "حصرية" لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والبالغ عددها "31" درسًا بمجموع "23" ساعة صوتية، وذلك ضمن برنامج "كنوز التراث العلمي" لأئمة ومدرسي المسجد الحرام التي ستنشر للمرة الأولى.

وقال مدير إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي ممدوح بن سعيد الخزاعي: برنامج "كنوز التراث العلمي" يُعنى بجمع دروس المسجد الحرام غير المحولة رقميًا ذات الموضوع الواحد التي سجلت ووثقت وحفظت في وقت سابق، ولم تنشر من قَبل لأئمة ومدرسي المسجد الحرام؛ حيث عملت الإدارة على تحويلها رقميًا وهندستها صوتيًا؛ تمهيدًا لإتاحتها ونشرها للمستفيدين وطلبة العلم الشرعي.

وأضاف: باكورة هذا البرنامج سوف تكون قائمة تشغيلية تضم دروس "بن حميد"، من أوائل دروسه الموثقة التي ألقيت بالمسجد الحرام عام 1408هـ في تفسير كتاب الله العزيز "شرح أواخر سورة البقرة"؛ حيث بدأ في شرح أولها قبل بدء التوثيق بالمسجد الحرام.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح؛ سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

يُذكر أن القائمة التشغيلية للدروس متاحة عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6Fcsa.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

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