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الجوف تشهد تنفيذ شرع الله في "كاظم" البحريني.. تعرف على جريمته

"الداخلية" أصدرت بياناً عقب حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف و"العليا"

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بجانٍ بحريني الجنسية في منطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.


بفضل من الله تم القبض على المدعو علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- اليوم الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الجوف وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف تشهد تنفيذ شرع الله في "كاظم" البحريني.. تعرف على جريمته
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بجانٍ بحريني الجنسية في منطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.


بفضل من الله تم القبض على المدعو علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- اليوم الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:23 PM

الجوف تشهد تنفيذ شرع الله في "كاظم" البحريني.. تعرف على جريمته

"الداخلية" أصدرت بياناً عقب حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف و"العليا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرًا بجانٍ بحريني الجنسية في منطقة الجوف كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، وفيما يلي نص البيان:


قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.


بفضل من الله تم القبض على المدعو علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي محسن كاظم حسن -بحريني الجنسية- اليوم الثلاثاء 15/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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