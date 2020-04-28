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"آل عمران" يحصل على الدكتوراه في "الأنظمة" بتقدير ممتاز

حصل رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، ورئيس المجلس البلدي في محافظة الحرجة، الدكتور علي بن محمد معدي آل عمران، على درجة الدكتوراه في تخصص (الأنظمة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد.

وشكر "آل عمران" الله أولاً على توفيقه، ثم كل مَن بذل الصعاب للوقوف بجانبه لتحقيق هذه الدرجة العلمية المشرفة. ‫

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"آل عمران" يحصل على الدكتوراه في "الأنظمة" بتقدير ممتاز
سبق

حصل رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، ورئيس المجلس البلدي في محافظة الحرجة، الدكتور علي بن محمد معدي آل عمران، على درجة الدكتوراه في تخصص (الأنظمة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد.

وشكر "آل عمران" الله أولاً على توفيقه، ثم كل مَن بذل الصعاب للوقوف بجانبه لتحقيق هذه الدرجة العلمية المشرفة. ‫

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:58 AM

"آل عمران" يحصل على الدكتوراه في "الأنظمة" بتقدير ممتاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، ورئيس المجلس البلدي في محافظة الحرجة، الدكتور علي بن محمد معدي آل عمران، على درجة الدكتوراه في تخصص (الأنظمة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد.

وشكر "آل عمران" الله أولاً على توفيقه، ثم كل مَن بذل الصعاب للوقوف بجانبه لتحقيق هذه الدرجة العلمية المشرفة. ‫

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