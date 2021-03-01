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"المالكي" يُنهي مُعاناة شقيقه مع "الغسيل الكلوي" بمكة.. هكذا فعل له

شدد على أنه عمل إنساني يبتغي به الثواب من عند الله عز وجل

أنهى مواطن بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، معاناة شقيقه المستمرة منذ عامين مع الغسيل الكلوي؛ بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تبرع مالك بن حمدان العفيفي المالكي، بإحدى كليتيه لشقيقه "عبدالله"، لينهي بذلك العمل الإنساني معاناته مع الغسيل الكلوي المستمر منذ عامين.

وأكد المتبرع، أن تبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه ما هو إلا عمل إنساني يبتغي به الثواب من عند الله - عز وجل- كيف لا وقد أنهى بهذا العمل معاناة أخيه مع الغسيل، لافتًا إلى أنه خضع للفحوص اللازمة بالمدينة الطبية قبل إجراء العملية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

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"المالكي" يُنهي مُعاناة شقيقه مع "الغسيل الكلوي" بمكة.. هكذا فعل له
سبق

أنهى مواطن بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، معاناة شقيقه المستمرة منذ عامين مع الغسيل الكلوي؛ بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تبرع مالك بن حمدان العفيفي المالكي، بإحدى كليتيه لشقيقه "عبدالله"، لينهي بذلك العمل الإنساني معاناته مع الغسيل الكلوي المستمر منذ عامين.

وأكد المتبرع، أن تبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه ما هو إلا عمل إنساني يبتغي به الثواب من عند الله - عز وجل- كيف لا وقد أنهى بهذا العمل معاناة أخيه مع الغسيل، لافتًا إلى أنه خضع للفحوص اللازمة بالمدينة الطبية قبل إجراء العملية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:36 PM

"المالكي" يُنهي مُعاناة شقيقه مع "الغسيل الكلوي" بمكة.. هكذا فعل له

شدد على أنه عمل إنساني يبتغي به الثواب من عند الله عز وجل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,285

أنهى مواطن بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، معاناة شقيقه المستمرة منذ عامين مع الغسيل الكلوي؛ بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ تبرع مالك بن حمدان العفيفي المالكي، بإحدى كليتيه لشقيقه "عبدالله"، لينهي بذلك العمل الإنساني معاناته مع الغسيل الكلوي المستمر منذ عامين.

وأكد المتبرع، أن تبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه ما هو إلا عمل إنساني يبتغي به الثواب من عند الله - عز وجل- كيف لا وقد أنهى بهذا العمل معاناة أخيه مع الغسيل، لافتًا إلى أنه خضع للفحوص اللازمة بالمدينة الطبية قبل إجراء العملية، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

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