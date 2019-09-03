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تشغيل 46 عيادة إضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط

تنفيذ مشاريع عدة للتحسين والتطوير

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بافتتاح ٢٠ عيادة إضافية بالعيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام، كما وجه بافتتاح ٢٦ عيادة استشارية في عدة مراكز صحية بالمحافظة.

بدوره، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربه، أنه تم تشغيل العيادات التي وجه بها المدير العام، بالإضافة إلى عدة مشاريع تحسينية وجه بها.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم رفع كفاءة استخدام غرف العمليات في المستشفى من ٢١٪ إلى ٥٣٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م، فيما لا يزال العمل جارياً للوصول إلى المستهدف ٨٠٪ حسب الخطة الموضوعة.

كما شملت المشاريع: تقليص أوقات الانتظار في الرنين المغناطيسي إلى ١٠ أيام، وسوف يستمر العمل لتصبح خمسة أيام، وتمديد فترات سحب الدم حتى الساعة ٣ عصراً، وتمديد فترة التبرع بالدم حتى الساعة ٩ مساءً.

وبينت "صحة عسير" أنه تم زيادة غرف العلاج الطبيعي من أربع غرف إلى ١٠ غرف، وإجراء الكثير من عمليات تبديل المفاصل عبر فريق عمل مهيأ بعد توفير التجهيزات اللازمة، كما تم الانتهاء من مشاريع تطوير بيئة العمل وتطوير العيادات الخارجية وتطوير صالة خدمات المرضى.

وفي إطار المشاريع التحسينية الجاري تنفيذها فقد تم إنجاز ٧٥٪ من مشروع توسعة قسم الأشعة، كما يتم التنسيق لتتفيذ عدة مشاريع أخرى، بهدف تقليص مدد الانتظار، ورفع جودة مستوى الخدمة المقدمة.


وقدم "آل زربه" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عائض عسيري، على دعمه واهتمامه لتنفيذ تلك المشاريع، والتي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيدون.

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تشغيل 46 عيادة إضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط
سبق

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بافتتاح ٢٠ عيادة إضافية بالعيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام، كما وجه بافتتاح ٢٦ عيادة استشارية في عدة مراكز صحية بالمحافظة.

بدوره، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربه، أنه تم تشغيل العيادات التي وجه بها المدير العام، بالإضافة إلى عدة مشاريع تحسينية وجه بها.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم رفع كفاءة استخدام غرف العمليات في المستشفى من ٢١٪ إلى ٥٣٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م، فيما لا يزال العمل جارياً للوصول إلى المستهدف ٨٠٪ حسب الخطة الموضوعة.

كما شملت المشاريع: تقليص أوقات الانتظار في الرنين المغناطيسي إلى ١٠ أيام، وسوف يستمر العمل لتصبح خمسة أيام، وتمديد فترات سحب الدم حتى الساعة ٣ عصراً، وتمديد فترة التبرع بالدم حتى الساعة ٩ مساءً.

وبينت "صحة عسير" أنه تم زيادة غرف العلاج الطبيعي من أربع غرف إلى ١٠ غرف، وإجراء الكثير من عمليات تبديل المفاصل عبر فريق عمل مهيأ بعد توفير التجهيزات اللازمة، كما تم الانتهاء من مشاريع تطوير بيئة العمل وتطوير العيادات الخارجية وتطوير صالة خدمات المرضى.

وفي إطار المشاريع التحسينية الجاري تنفيذها فقد تم إنجاز ٧٥٪ من مشروع توسعة قسم الأشعة، كما يتم التنسيق لتتفيذ عدة مشاريع أخرى، بهدف تقليص مدد الانتظار، ورفع جودة مستوى الخدمة المقدمة.


وقدم "آل زربه" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عائض عسيري، على دعمه واهتمامه لتنفيذ تلك المشاريع، والتي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيدون.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
12:01 AM

تشغيل 46 عيادة إضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط

تنفيذ مشاريع عدة للتحسين والتطوير

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بندر آل عوض - عسير
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وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بافتتاح ٢٠ عيادة إضافية بالعيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام، كما وجه بافتتاح ٢٦ عيادة استشارية في عدة مراكز صحية بالمحافظة.

بدوره، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربه، أنه تم تشغيل العيادات التي وجه بها المدير العام، بالإضافة إلى عدة مشاريع تحسينية وجه بها.

وأوضحت "صحة عسير" أنه تم رفع كفاءة استخدام غرف العمليات في المستشفى من ٢١٪ إلى ٥٣٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م، فيما لا يزال العمل جارياً للوصول إلى المستهدف ٨٠٪ حسب الخطة الموضوعة.

كما شملت المشاريع: تقليص أوقات الانتظار في الرنين المغناطيسي إلى ١٠ أيام، وسوف يستمر العمل لتصبح خمسة أيام، وتمديد فترات سحب الدم حتى الساعة ٣ عصراً، وتمديد فترة التبرع بالدم حتى الساعة ٩ مساءً.

وبينت "صحة عسير" أنه تم زيادة غرف العلاج الطبيعي من أربع غرف إلى ١٠ غرف، وإجراء الكثير من عمليات تبديل المفاصل عبر فريق عمل مهيأ بعد توفير التجهيزات اللازمة، كما تم الانتهاء من مشاريع تطوير بيئة العمل وتطوير العيادات الخارجية وتطوير صالة خدمات المرضى.

وفي إطار المشاريع التحسينية الجاري تنفيذها فقد تم إنجاز ٧٥٪ من مشروع توسعة قسم الأشعة، كما يتم التنسيق لتتفيذ عدة مشاريع أخرى، بهدف تقليص مدد الانتظار، ورفع جودة مستوى الخدمة المقدمة.


وقدم "آل زربه" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عائض عسيري، على دعمه واهتمامه لتنفيذ تلك المشاريع، والتي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيدون.

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