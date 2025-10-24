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"البيئة" تعتمد إنشاء 13 مركزًا للسيطرة على الأمراض الحيوانية

في إطار تنسيق الأعمال الرقابية والإنذار المبكر والاستجابة السريعة

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء وتأهيل 13 مركزًا للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة أن المراكز تعتبر أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، بالإضافة لرصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية.


وأوضحت أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من خلال تأهيل أربعة مراكز بمناطق: "الشرقية، حائل، الباحة، عسير".

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 "لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية"؛ حيث تعمل المراكز على التقصّي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وإمداد المركز الرئيس بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية؛ للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعتمد إنشاء 13 مركزًا للسيطرة على الأمراض الحيوانية
سبق

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء وتأهيل 13 مركزًا للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة أن المراكز تعتبر أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، بالإضافة لرصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية.


وأوضحت أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من خلال تأهيل أربعة مراكز بمناطق: "الشرقية، حائل، الباحة، عسير".

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 "لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية"؛ حيث تعمل المراكز على التقصّي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وإمداد المركز الرئيس بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية؛ للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
05:37 PM

"البيئة" تعتمد إنشاء 13 مركزًا للسيطرة على الأمراض الحيوانية

في إطار تنسيق الأعمال الرقابية والإنذار المبكر والاستجابة السريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء وتأهيل 13 مركزًا للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر عن الأمراض الحيوانية في جميع مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة أن المراكز تعتبر أهم مكونات حوكمة إجراءات السيطرة على الأمراض الحيوانية، من خلال تنسيق الأعمال الرقابية الوبائية، والإنذار المبكر، والاستجابة السريعة، وتطبيق خطط الطوارئ، بالإضافة لرصد جميع المخاطر التي تصيب الثروة الحيوانية.


وأوضحت أنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية من خلال تأهيل أربعة مراكز بمناطق: "الشرقية، حائل، الباحة، عسير".

يذكر أن المراكز من أهم مخرجات مبادرات التحول الوطني 2020 "لمبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية"؛ حيث تعمل المراكز على التقصّي عن الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة على الأمراض، ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية والتدخل السريع في حالة الاندلاعات الوبائية، وإمداد المركز الرئيس بالمعلومات عن الأمراض الحيوانية؛ للمساهمة في رسم الخرائط الوبائية، وإعطاء الرأي الفني في حالة الاستشارات عن الأمراض الحيوانية، وتوجيه الفرق البيطرية للسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومتابعة تنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الحيوانية بحسب كل منطقة وظروفها الجغرافية.

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