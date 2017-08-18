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#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء

تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء

أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa

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#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء
سبق

أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:48 PM

#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء

تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,873
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,833
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,990

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