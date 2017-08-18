#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء
تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء
أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.
وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa
#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-18
أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.
وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:48 PM
#الصحة تعلن توافر ٦٠٠ وظيفة للرجال والنساء
تخصّصات عدة والتقديم إلكتروني ابتداءً من الأربعاء
أعلنت وزارة #الصحة توافر (٦٠٠) وظيفة (رجال ونساء) لتخصّصات: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات)، وأخصائي تثقيف صحي، وأخصائي وبائيات.
وقالت الوزارة، اليوم الأحد: مَن يرغب التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء ٢٠١٩/٨/٢١م، لمدة ٩ أيام عبر الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa