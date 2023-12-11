تعاون بين "غرفة الرياض" و"إخاء" لتدريب وتوظيف الأيتام

توظيف مباشر وتدريب منتهٍ بالتوظيف وبرامج لريادة الأعمال

أبرمت "غرفة الرياض" -مؤخراً- اتفاقية تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"؛ لتنفيذ عدد من البرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة للشباب من الجنسين من فئة الأيتام، ومساعدتهم في الحصول على فرص تأهيلية ووظيفية تساعدهم في بناء مستقبلهم.

وقّع الاتفاقية من جانب الغرفة، الأمينُ العام أحمد بن علي السويلم، ومن جانب مؤسسة "إخاء" المديرُ العام التنفيذي همام بن ناصر بن جريد.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن جهود المؤسسة للاستفادة من البرامج التي تنظمها الغرفة، ممثلة في مركز التدريب والتوظيف في مجال التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، إضافة إلى الاستفادة من جهود الغرفة في التنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل من الجنسين.

وتَضَمّنت الاتفاقيةُ تعاونَ الطرفين في توفير فرص التوظيف المباشر للمؤهلين المستفيدين من خدمات المؤسسة، إضافة إلى تنظيم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف والإرشاد المهني والتوجيه، وإقامة برامج في مجال ريادة الأعمال والتأهيل للعمل الحر، للمستفيدين من خدمات المؤسسة والمشرفين العاملين بها.

وتقدم الغرفة خدمات الإرشاد المهني وخدمات التدريب للمستفيدين لدى المؤسسة التي تهدف إلى تهيئتهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تنظيم المقابلات الوظيفية وعمليات التوظيف المباشر للمؤهلين، ومتابعة ما بعد التوظيف وتذليل المعوقات التي قد تواجه الشاب في بيئة العمل الجديدة.