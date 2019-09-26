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أسرة مفقود بجدة تناشد المساعدة في البحث عنه

يعاني اعتلالات صحية ويده اليمنى مبتورة

ناشدت أسرة المفقود موسى الزهراني، أهل الخير وقرّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل ثلاثة أيام بمحافظة جدة، وقال شقيقه: إنهم فقدوا التواصل مع شقيقه البالغ من العمر 37 عامًا.

ويعاني المفقود من اعتلالات صحية، كما أن يده اليمنى مبتورة؛ ما سيساعد في التعرف عليه حال مشاهدته، وأهابوا ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أو مركز أمني أو التواصل على جوال ٠٥٥٦٧٥٢٨٣٧ .

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أسرة مفقود بجدة تناشد المساعدة في البحث عنه
سبق

ناشدت أسرة المفقود موسى الزهراني، أهل الخير وقرّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل ثلاثة أيام بمحافظة جدة، وقال شقيقه: إنهم فقدوا التواصل مع شقيقه البالغ من العمر 37 عامًا.

ويعاني المفقود من اعتلالات صحية، كما أن يده اليمنى مبتورة؛ ما سيساعد في التعرف عليه حال مشاهدته، وأهابوا ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أو مركز أمني أو التواصل على جوال ٠٥٥٦٧٥٢٨٣٧ .

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
07:35 PM

أسرة مفقود بجدة تناشد المساعدة في البحث عنه

يعاني اعتلالات صحية ويده اليمنى مبتورة

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حسن العيسي - جدة
0
2,768

ناشدت أسرة المفقود موسى الزهراني، أهل الخير وقرّاء "سبق" المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل ثلاثة أيام بمحافظة جدة، وقال شقيقه: إنهم فقدوا التواصل مع شقيقه البالغ من العمر 37 عامًا.

ويعاني المفقود من اعتلالات صحية، كما أن يده اليمنى مبتورة؛ ما سيساعد في التعرف عليه حال مشاهدته، وأهابوا ممن يعثر عليه إبلاغ أقرب دورية أو مركز أمني أو التواصل على جوال ٠٥٥٦٧٥٢٨٣٧ .

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