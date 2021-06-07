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"بوتين" يصادق على قانون فسخ معاهدة "السماء المفتوحة"

أمر بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد منها

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم الإثنين، على قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة "السماء المفتوحة"، وتمّ نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

وأمر بوتين؛ العام الماضي، بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من اتفاقية "السماء المفتوحة" بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.

ووفق "روسيا اليوم" انتقدت الخارجية الروسية أخيراً، بشدة، رفض إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؛ مراجعة قرار سلفه، محمّلة واشنطن المسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أُبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها بعضا، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

يُذكر أنه بحلول نهاية عام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بوتين" يصادق على قانون فسخ معاهدة "السماء المفتوحة"
سبق

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم الإثنين، على قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة "السماء المفتوحة"، وتمّ نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

وأمر بوتين؛ العام الماضي، بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من اتفاقية "السماء المفتوحة" بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.

ووفق "روسيا اليوم" انتقدت الخارجية الروسية أخيراً، بشدة، رفض إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؛ مراجعة قرار سلفه، محمّلة واشنطن المسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أُبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها بعضا، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

يُذكر أنه بحلول نهاية عام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
11:33 AM

"بوتين" يصادق على قانون فسخ معاهدة "السماء المفتوحة"

أمر بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم الإثنين، على قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة "السماء المفتوحة"، وتمّ نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

وأمر بوتين؛ العام الماضي، بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من اتفاقية "السماء المفتوحة" بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.

ووفق "روسيا اليوم" انتقدت الخارجية الروسية أخيراً، بشدة، رفض إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن؛ مراجعة قرار سلفه، محمّلة واشنطن المسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أُبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها بعضا، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دوراً مباشراً في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

يُذكر أنه بحلول نهاية عام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة.

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