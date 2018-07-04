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جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب 21 كيلو جراماً من "الهيروين" و"الشبو"

عُثر عليها مُخبأة في خزان خلف كابينة إحدى الشاحنات القادمة للجمرك

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من "الهيروين" بلغت 10.10 كيلوجرامات، وكمية أخرى من مادة "الشبو" المحظورة بلغت 11 كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وتفصيلاً؛ قال زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء إنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة لإجراءات الكشف والمعاينة، عُثر على خزان مستحدث خلف كابينة الشاحنة وبفتحه تبيّن أنه معبأ بالزيت، وبالتأكد من عدم احتوائه على أي من الممنوعات عُثر على تلك الكمية من مادتي الهيروين والشبوا مُخبأة بداخل أكياس معلقة بسلسلة حديدية طويلة يصل طولها إلى قاع الخزان، وأضاف البلوي أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن جمرك البطحاء أحبط مؤخراً محاولة تهريب كمية من حبوب "الزاناكس" المحظورة بلغت 100 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من الشاحنات.

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جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب 21 كيلو جراماً من "الهيروين" و"الشبو"
سبق

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من "الهيروين" بلغت 10.10 كيلوجرامات، وكمية أخرى من مادة "الشبو" المحظورة بلغت 11 كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وتفصيلاً؛ قال زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء إنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة لإجراءات الكشف والمعاينة، عُثر على خزان مستحدث خلف كابينة الشاحنة وبفتحه تبيّن أنه معبأ بالزيت، وبالتأكد من عدم احتوائه على أي من الممنوعات عُثر على تلك الكمية من مادتي الهيروين والشبوا مُخبأة بداخل أكياس معلقة بسلسلة حديدية طويلة يصل طولها إلى قاع الخزان، وأضاف البلوي أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن جمرك البطحاء أحبط مؤخراً محاولة تهريب كمية من حبوب "الزاناكس" المحظورة بلغت 100 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من الشاحنات.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:19 PM

جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب 21 كيلو جراماً من "الهيروين" و"الشبو"

عُثر عليها مُخبأة في خزان خلف كابينة إحدى الشاحنات القادمة للجمرك

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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2,590

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من "الهيروين" بلغت 10.10 كيلوجرامات، وكمية أخرى من مادة "الشبو" المحظورة بلغت 11 كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

وتفصيلاً؛ قال زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء إنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة لإجراءات الكشف والمعاينة، عُثر على خزان مستحدث خلف كابينة الشاحنة وبفتحه تبيّن أنه معبأ بالزيت، وبالتأكد من عدم احتوائه على أي من الممنوعات عُثر على تلك الكمية من مادتي الهيروين والشبوا مُخبأة بداخل أكياس معلقة بسلسلة حديدية طويلة يصل طولها إلى قاع الخزان، وأضاف البلوي أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن جمرك البطحاء أحبط مؤخراً محاولة تهريب كمية من حبوب "الزاناكس" المحظورة بلغت 100 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من الشاحنات.

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