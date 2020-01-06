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دون الصفر.. "الباردة" تتعمق خلال الساعات القادمة والرياض حاضرة

توقعات بتشكّل الصقيع وحدوث التجمد.. العاصمة سوف تسجل 7 مئوية

تشير التوقعات الجوية، إلى أن الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا، والأشد برودة؛ ستتعمق خلال الساعات القادمة بمشيئة الله في أجواء شمال وسط المملكة، وستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير؛ بحيث تكون دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة في مدينة حائل إلى ما دون الصفر المئوي؛ بحيث تسود أجواء قارسة البرودة بشكل عام، ويُتوقع أن تسجل حائل درجات حرارة متدنية بشكل لافت مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين، تكون في حدود واحدة تحت الصفر، مع توقعات بتشكل الصقيع وحدوث التجمد، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلًا بالتأثير على المنطقة حتى نهاية الأسبوع.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فالعاصمة الرياض ستتأثر بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة؛ إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض ليلة الأحد/الاثنين لتسجل 7 درجات مئوية فقط؛ في حين لن تتجاوز الـ14 درجة مئوية نهار الاثنين؛ مما يعني أن الأجواء تكون باردة بشكل غير معتاد؛ مما يستلزم ارتداء ملابس دافئة وشتوية بما يتناسب مع هذه الأجواء.

حالة الطقس كتلة هوائية باردة الرياض حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دون الصفر.. "الباردة" تتعمق خلال الساعات القادمة والرياض حاضرة
سبق

تشير التوقعات الجوية، إلى أن الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا، والأشد برودة؛ ستتعمق خلال الساعات القادمة بمشيئة الله في أجواء شمال وسط المملكة، وستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير؛ بحيث تكون دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة في مدينة حائل إلى ما دون الصفر المئوي؛ بحيث تسود أجواء قارسة البرودة بشكل عام، ويُتوقع أن تسجل حائل درجات حرارة متدنية بشكل لافت مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين، تكون في حدود واحدة تحت الصفر، مع توقعات بتشكل الصقيع وحدوث التجمد، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلًا بالتأثير على المنطقة حتى نهاية الأسبوع.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فالعاصمة الرياض ستتأثر بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة؛ إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض ليلة الأحد/الاثنين لتسجل 7 درجات مئوية فقط؛ في حين لن تتجاوز الـ14 درجة مئوية نهار الاثنين؛ مما يعني أن الأجواء تكون باردة بشكل غير معتاد؛ مما يستلزم ارتداء ملابس دافئة وشتوية بما يتناسب مع هذه الأجواء.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:51 AM

دون الصفر.. "الباردة" تتعمق خلال الساعات القادمة والرياض حاضرة

توقعات بتشكّل الصقيع وحدوث التجمد.. العاصمة سوف تسجل 7 مئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير التوقعات الجوية، إلى أن الكتلة الهوائية الأكثر جفافًا، والأشد برودة؛ ستتعمق خلال الساعات القادمة بمشيئة الله في أجواء شمال وسط المملكة، وستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير؛ بحيث تكون دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة في مدينة حائل إلى ما دون الصفر المئوي؛ بحيث تسود أجواء قارسة البرودة بشكل عام، ويُتوقع أن تسجل حائل درجات حرارة متدنية بشكل لافت مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الاثنين، تكون في حدود واحدة تحت الصفر، مع توقعات بتشكل الصقيع وحدوث التجمد، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلًا بالتأثير على المنطقة حتى نهاية الأسبوع.

ووفق موقع "طقس العرب"؛ فالعاصمة الرياض ستتأثر بشكل واضح بالكتلة الهوائية الباردة؛ إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الرياض ليلة الأحد/الاثنين لتسجل 7 درجات مئوية فقط؛ في حين لن تتجاوز الـ14 درجة مئوية نهار الاثنين؛ مما يعني أن الأجواء تكون باردة بشكل غير معتاد؛ مما يستلزم ارتداء ملابس دافئة وشتوية بما يتناسب مع هذه الأجواء.

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