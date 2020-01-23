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"المعلمي "يلتقي المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي "يلتقي المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:42 PM

"المعلمي "يلتقي المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي.

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