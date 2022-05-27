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"محمد بن سلمان" يلتقي ولي عهد دبي ويستعرض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

بحثا الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

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"محمد بن سلمان" يلتقي ولي عهد دبي ويستعرض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:11 AM

"محمد بن سلمان" يلتقي ولي عهد دبي ويستعرض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

بحثا الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله سموه تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

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