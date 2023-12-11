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"مدني الطائف" يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي 30 شخصاً ..لا إصابات

المتحدث الرسمي: مصدره حراري خارجي ويحتمل أن يكون "عقب سجائر"

أخمدت فرق الدفاع المدني بالطائف حريقا شب في شقة بعمارة سكنية وأخلت 30 شخصا دون وقع أي إصابات .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، عن نشوب حريق في شقق سكنية بحي المليساء بطريق المطار شمال المحافظة.

وأضاف: اندلعت النار في غرفة مساحتها "4 × 5" متراً مربعاً بالدور الأول، في عمارة شقق سكنية مكونة من أربعة أدوار، وتولت فرق الدفاع المدني إخلاء 30 شخصًا من الموقع بسبب انتشار الأدخنة.

وتابع :أن سبب الحريق مصدر حراري خارجي، ويحتمل أن يكون "عقب سجائر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف" يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي 30 شخصاً ..لا إصابات
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالطائف حريقا شب في شقة بعمارة سكنية وأخلت 30 شخصا دون وقع أي إصابات .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، عن نشوب حريق في شقق سكنية بحي المليساء بطريق المطار شمال المحافظة.

وأضاف: اندلعت النار في غرفة مساحتها "4 × 5" متراً مربعاً بالدور الأول، في عمارة شقق سكنية مكونة من أربعة أدوار، وتولت فرق الدفاع المدني إخلاء 30 شخصًا من الموقع بسبب انتشار الأدخنة.

وتابع :أن سبب الحريق مصدر حراري خارجي، ويحتمل أن يكون "عقب سجائر".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
03:02 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:56 PM

"مدني الطائف" يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي 30 شخصاً ..لا إصابات

المتحدث الرسمي: مصدره حراري خارجي ويحتمل أن يكون "عقب سجائر"

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فهد العتيبي - الطائف
1
4,149

أخمدت فرق الدفاع المدني بالطائف حريقا شب في شقة بعمارة سكنية وأخلت 30 شخصا دون وقع أي إصابات .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، عن نشوب حريق في شقق سكنية بحي المليساء بطريق المطار شمال المحافظة.

وأضاف: اندلعت النار في غرفة مساحتها "4 × 5" متراً مربعاً بالدور الأول، في عمارة شقق سكنية مكونة من أربعة أدوار، وتولت فرق الدفاع المدني إخلاء 30 شخصًا من الموقع بسبب انتشار الأدخنة.

وتابع :أن سبب الحريق مصدر حراري خارجي، ويحتمل أن يكون "عقب سجائر".

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