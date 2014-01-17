احذروا وتجنبوا الخطر.. "الأرصاد" مرسلاً تنبيهاته: ظواهر جوية حادة

مختص بالمركز: الحرارة داخل العاصمة بين 5 إلى درجة واحدة خارجها

دعا المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، المواطنين والمقيمين، إلى اتباع الإرشادات الواردة من الجهات المختصة ومتابعة معلومات الطقس، مؤكداً أن ذلك -بإذن الله- يجنّب مخاطر الظواهر الجوية الحادة.

وشدّد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ على الجميع بتوخي الحذر، والاهتمام بإرشادات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر المركز في ظل تدني درجات الحرارة على مناطق المملكة.

وتواصلت، اليوم، التوقعات الجوية التي تؤكّد استمرار تساقط الثلوج على تبوك والحدود الشمالية وشمال حائل، خاصة على المرتفعات الجنوبية لمنطقة تبوك، إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج على الأجزاء الشمالية والمرتفعات من منطقة حائل، غداً، تزامناً مع استمرار الأجواء الباردة التي ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، والشمالي الغربي، إضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، مع توقعات بأن تزداد حدة الانخفاض بدرجات الحرارة، غداً الثلاثاء، لتصل إلى ما دون الصفر المئوي، على معظم المناطق الشمالية والشمالية الغربية، فيما قد تصل درجات الحرارة العظمى، إلى أقل من 10 مئوية على بعض المناطق الشمالية.

وقال مختص بمركز الأرصاد ،اليوم: "تتوغل الكتلة الهوائية الباردة لتؤثر في منطقة حائل وشمال المنطقة الشرقية والقصيم والرياض لتتراوح درجات الحرارة عند الصفر المئوي بها؛ قد تصل بداخل العاصمة الرياض إلى ما بين 5 درجات مئوية ودرجة واحدة خارجها، مع تكوُّن الصقيع في الصباح الباكر بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع".