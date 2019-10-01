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1000 مهاجر ابتلعهم البحر المتوسط

دعوة أممية لاستئناف عمليات البحث

كشفت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من ألف مهاجر ولاجئ توفوا في البحر المتوسط هذا العام، وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ والاعتراف بالدور المهم، الذي تقوم به سفن منظمات الإغاثة في إنقاذ الأرواح من البحر.

من جهة أخرى، قالت المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في بيان نقلته "رويترز": "مأساة البحر المتوسط يجب ألا تستمر".

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا في 2016 لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا إلى اليونان. وتظهر أرقام المفوضية تراجعًا حادًا في عدد المهاجرين من تركيا من ذروة بلغت أكثر من مليون شخص في 2015 إلى نحو 78 ألفًا حتى الآن هذا العام. وتحولت حركة المهاجرين واللاجئين حاليًا إلى حد بعيد إلى ليبيا وبلدان أخرى بشمال إفريقيا.

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1000 مهاجر ابتلعهم البحر المتوسط
سبق

كشفت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من ألف مهاجر ولاجئ توفوا في البحر المتوسط هذا العام، وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ والاعتراف بالدور المهم، الذي تقوم به سفن منظمات الإغاثة في إنقاذ الأرواح من البحر.

من جهة أخرى، قالت المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في بيان نقلته "رويترز": "مأساة البحر المتوسط يجب ألا تستمر".

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا في 2016 لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا إلى اليونان. وتظهر أرقام المفوضية تراجعًا حادًا في عدد المهاجرين من تركيا من ذروة بلغت أكثر من مليون شخص في 2015 إلى نحو 78 ألفًا حتى الآن هذا العام. وتحولت حركة المهاجرين واللاجئين حاليًا إلى حد بعيد إلى ليبيا وبلدان أخرى بشمال إفريقيا.

منطقة المرفقات

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:26 PM

1000 مهاجر ابتلعهم البحر المتوسط

دعوة أممية لاستئناف عمليات البحث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من ألف مهاجر ولاجئ توفوا في البحر المتوسط هذا العام، وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ والاعتراف بالدور المهم، الذي تقوم به سفن منظمات الإغاثة في إنقاذ الأرواح من البحر.

من جهة أخرى، قالت المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي، في بيان نقلته "رويترز": "مأساة البحر المتوسط يجب ألا تستمر".

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا في 2016 لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا إلى اليونان. وتظهر أرقام المفوضية تراجعًا حادًا في عدد المهاجرين من تركيا من ذروة بلغت أكثر من مليون شخص في 2015 إلى نحو 78 ألفًا حتى الآن هذا العام. وتحولت حركة المهاجرين واللاجئين حاليًا إلى حد بعيد إلى ليبيا وبلدان أخرى بشمال إفريقيا.

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