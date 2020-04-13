بعد نجاح تجاربها الأولى.. خبير إيطالي: سنختبر 5 لقاحات ضد "كورونا"

أسكييرتو: عقب الوصول إلى إنتاج قوي من الأجسام المضادة ضد الفيروس

أفاد الخبير الإيطالي باولو أسكييرتو، الذي يعمل في إحدى شركات الأدوية واللقاحات، بأنه قد تم تطوير اللقاح المناسب لفيروس كورونا؛ كاشفًا عن التوصل إلى أفضل خمسة لقاحات.

وقال: بعد إجراء التجارب الأولى والوصول إلى إنتاج قوي من الأجسام المضادة ضد الفيروس؛ فإننا على استعداد لاختباره.

وذكرت قناة "تيلي كلوب إيطاليا" الإيطالية، أن اللقاح الإيطالي عبارة عن حقنة في العضل، يتبعها اندفاع كهربائي قصير للغاية؛ بحيث يسهل دخول اللقاح إلى الخلايا وينشط الجهاز المناعي؛ لافتة إلى أنه في القريب سيسمح هذا اللقاح لضحايا الفيروس بالاستجابة الفورية بهجوم مضاد من خلال كرات الدم البيضاء.

وأوضحت القناة أن شركتيْ Takis وEvvivax الخاصتين بتطوير الأدوية، تعملان من بداية ظهور الوباء على تطوير اللقاح المناسب، كما تعمل الشركتان بخطة مشتركة أساسها استخدام تقنيات التلقيح الوراثي القادرة على توليد أجسام مضادة للفيروسات.

وقال "ألبرتو فيلاني"، رئيس الجمعية الإيطالية لطب الأطفال وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم: أنا متفائل بشأن توقيت تسويق اللقاح الذي سيتم خلال عامين، وسيأخذ لقاح الفيروس مسارًا في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن إيطاليا هي إحدى الدول الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا والعالم، وأعلن اليوم عن 431 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ على الرغم من أنه يجب ملاحظة أن هذا هو أدنى تسجيل منذ 19 مارس.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على مستوى إيطاليا حتى يوم 3 مايو المقبل؛ مؤكدًا أنه يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.

وقال "كونتي": إن تمديد حالة الإغلاق كان خيارًا صعبًا ولكن ضروريًّا؛ إذ لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة إلى اليوم؛ مؤكدًا في ذات الوقت إمكانية رفع القرار قبل 3 مايو إذا توفرت الشروط الصحية.

وأوضح "كونتي" أن تدابير الإغلاق تشمل -كما كان في السابق- الأنشطة الإنتاجية؛ ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال.