السودان يسجّل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 5714
سجّل السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و19 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 5714 إصابة؛ منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى تماثل 114 حالة للشفاء؛ منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.
السودان
فيروس كورونا الجديد
السودان يسجّل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-05
سجّل السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و19 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 5714 إصابة؛ منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى تماثل 114 حالة للشفاء؛ منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:42 PM
السودان يسجّل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 5714
سجّل السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و19 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 5714 إصابة؛ منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، إلى تماثل 114 حالة للشفاء؛ منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.