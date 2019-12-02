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فيديو "الفواكه وأكذوبة سكر الدم".. "الصحة" تفنّد و"الخضيري": سواليف!

مختص المسرطنات: لو صدقناه لا تزال شيئاً فردياً .. نتمنى أن تكون هناك تجربة

علّقت وزارة الصحة على فيديو متداول يزعم أن تناول الفواكه -بكثرة- يقلل من ارتفاع سكر الدم، كما ادّعى مروّجو الفيديو أن سكر الدم كذبة يعيشها مرضى السكري.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، رداً على أحد متابعيها: "لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما ذُكر، وبشكل عام ينصح مرضى السكري بإدراج الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي تحت إشراف أخصائي التغذية".

بدوره، كان عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ قد علّق عبر حسابه على "تويتر"، على الواقعة، قائلاً: "مقطع يزعم علاج مرض السكري بالفاكهة أو بأي شيء آخر (اختراع) تعتبر سواليف وتجارب شخصية ليست مثبّتة ولا مبنية على أبحاث وإثباتات موّثقة (ولو صدقناه) لا تزال شيئاً فردياً لا نعرف مصداقيته، ونتمنى أن تكون هناك تجربة موثّقة ومدروسة بدقة لكيلا ينخدع أحدٌ بتلك السواليف فتحدث له مضاعفات السكر الخطرة".

وزارة الصحة ارتفاع سكر الدم مرضى السكري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "الفواكه وأكذوبة سكر الدم".. "الصحة" تفنّد و"الخضيري": سواليف!
سبق

علّقت وزارة الصحة على فيديو متداول يزعم أن تناول الفواكه -بكثرة- يقلل من ارتفاع سكر الدم، كما ادّعى مروّجو الفيديو أن سكر الدم كذبة يعيشها مرضى السكري.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، رداً على أحد متابعيها: "لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما ذُكر، وبشكل عام ينصح مرضى السكري بإدراج الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي تحت إشراف أخصائي التغذية".

بدوره، كان عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ قد علّق عبر حسابه على "تويتر"، على الواقعة، قائلاً: "مقطع يزعم علاج مرض السكري بالفاكهة أو بأي شيء آخر (اختراع) تعتبر سواليف وتجارب شخصية ليست مثبّتة ولا مبنية على أبحاث وإثباتات موّثقة (ولو صدقناه) لا تزال شيئاً فردياً لا نعرف مصداقيته، ونتمنى أن تكون هناك تجربة موثّقة ومدروسة بدقة لكيلا ينخدع أحدٌ بتلك السواليف فتحدث له مضاعفات السكر الخطرة".

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:32 AM

فيديو "الفواكه وأكذوبة سكر الدم".. "الصحة" تفنّد و"الخضيري": سواليف!

مختص المسرطنات: لو صدقناه لا تزال شيئاً فردياً .. نتمنى أن تكون هناك تجربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,057

علّقت وزارة الصحة على فيديو متداول يزعم أن تناول الفواكه -بكثرة- يقلل من ارتفاع سكر الدم، كما ادّعى مروّجو الفيديو أن سكر الدم كذبة يعيشها مرضى السكري.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، رداً على أحد متابعيها: "لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما ذُكر، وبشكل عام ينصح مرضى السكري بإدراج الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي تحت إشراف أخصائي التغذية".

بدوره، كان عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ قد علّق عبر حسابه على "تويتر"، على الواقعة، قائلاً: "مقطع يزعم علاج مرض السكري بالفاكهة أو بأي شيء آخر (اختراع) تعتبر سواليف وتجارب شخصية ليست مثبّتة ولا مبنية على أبحاث وإثباتات موّثقة (ولو صدقناه) لا تزال شيئاً فردياً لا نعرف مصداقيته، ونتمنى أن تكون هناك تجربة موثّقة ومدروسة بدقة لكيلا ينخدع أحدٌ بتلك السواليف فتحدث له مضاعفات السكر الخطرة".

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