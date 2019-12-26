إدارة تعطي وأخرى ترفض.. "لوغاريتم" في إجازة وحوافز منسقي "أمن التعليم"!

يشكون التباين والإحباط والتفرقة بينهم وبين زملائهم وتجاهل مطالبهم بالمساواة

تبدأ، اليوم الخميس، إجازة معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي والمكلفين والمكلفات، فيما تباينت مواقف إدارات تعليمية حول إجازة لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة، فإدارات عديدة منحتهم وإدارات تعليمية أخرى التزمت الصمت وتجاهلت مطالبهم بمساواتهم بزملائهم الآخرين.

ومنحت وزارة التعليم حوافز إجازة لمعلمي الصف الأول والمكلفين في المدارس الأخرى تنتهي بدوام اليوم الخميس 29/ 4/ 1441هـ، فيما تباينت مواقف إدارات التعليم حيال "حوافز منسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس" مما أثار استياءهم، وأكدوا أن هذا التباين غريب؛ حيث إدارة تعليمية تعطي الحافز وأخرى ترفض!

وتلقت "سبق" شكاوى عدد من منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بجدة، يبدون فيه تذمرهم وأنهم أصيبوا بموجة من الإحباط والاستغراب، بعد أن تولت الإدارات التعليمية بالمملكة إصدار الحوافز لزملائهم، فيما التزمت إدارتهم الصمت والتجاهل للعام الثاني على التوالي ولم تطبق حافز الإجازة لهم أسوة بغيرهم من الإدارات التعليمية الأخرى.