النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية

اخترق "جينيس" للمرة الثالثة كثمرة للجهود المتواصلة

كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية، الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية؛ بينما حقق العام الحالي 13377 مطية.
وسلّم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير "فهد" أن كسر الرقم القياسي عالميًّا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات؛ فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأضاف: سباقات الهجن كانت -ولا تزال- تشكّل مَعلمًا بارزًا في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية؛ يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم المنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة، والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية
سبق

كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية، الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية؛ بينما حقق العام الحالي 13377 مطية.
وسلّم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير "فهد" أن كسر الرقم القياسي عالميًّا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات؛ فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأضاف: سباقات الهجن كانت -ولا تزال- تشكّل مَعلمًا بارزًا في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية؛ يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم المنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة، والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
05:10 PM

اتحاد الهجن يكسر رقمه القياسي العالمي بـ١٣٣٧٧ مطية

اخترق "جينيس" للمرة الثالثة كثمرة للجهود المتواصلة

A A A
متعب البقمي - الطائف
6
1,825

كسر مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بنسخته الثانية، الرقم القياسي المسجل باسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بـ11 ألف مطية مشاركة في النسخة الماضية؛ بينما حقق العام الحالي 13377 مطية.
وسلّم مندوب موسوعة جينيس للأرقام القياسية أحمد جمال الدين، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، شهادة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي الذي حصل عليه اتحاد الهجن العام الماضي.
وأكد الأمير "فهد" أن كسر الرقم القياسي عالميًّا هو مواصلة للجهود الرامية للوصول باتحاد الهجن السعودي للعالمية بخطوات ثابتة، وتخطيط قائم على رؤية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بكل المجالات؛ فيما تمنح الرياضة أهمية قصوى بجانب الاقتصاد والمجالات الحيوية.
وأضاف: سباقات الهجن كانت -ولا تزال- تشكّل مَعلمًا بارزًا في تقاليدنا وثقافاتنا عبر مئات السنين في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الحالي ومع التطور الهائل للرياضة العالمية؛ يمكن لهذه الرياضة الأصيلة أن تنظم المنظومة الرياضيه وتحقق المزيد من العمل الناجح لخدمة أهدافها وإبقاء موروثها في أفضل صورة، والعمل معًا على صناعة رياضة جاذبة في سباقاتها ومنافساتها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة