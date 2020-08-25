النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة في سيئول تُحذّر "السعوديين" من "بافي": تقيدوا بالتعليمات

دعتهم إلى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة في حال الطوارئ

دعت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين إلى أخذ الحذر؛ نظرًا لاقتراب وصول إعصار "بافي"؛ داعية إياهم إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظرًا للتحذيرات الرسمية من قُرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تُهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

سفارة المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة في سيئول تُحذّر "السعوديين" من "بافي": تقيدوا بالتعليمات
سبق

دعت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين إلى أخذ الحذر؛ نظرًا لاقتراب وصول إعصار "بافي"؛ داعية إياهم إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظرًا للتحذيرات الرسمية من قُرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تُهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
02:05 PM

السفارة في سيئول تُحذّر "السعوديين" من "بافي": تقيدوا بالتعليمات

دعتهم إلى التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة في حال الطوارئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,051

دعت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين إلى أخذ الحذر؛ نظرًا لاقتراب وصول إعصار "بافي"؛ داعية إياهم إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظرًا للتحذيرات الرسمية من قُرب وصول إعصار بافي، والذي سيبدأ من المناطق الجنوبية الغربية بجمهورية كوريا، تُهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون المواطنين بالسفارة على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,644
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة