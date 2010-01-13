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قائد قوة شرورة يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

أطلق عادة قائد قوة شرورة اللواء سعيد بن مرزوق القحطاني، بمقر القوة، حملة "مكارم الأخلاق" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.

وذكر أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وأثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

وأكد الشيخ "سعيد" أن الحملة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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قائد قوة شرورة يطلق حملة "مكارم الأخلاق"
سبق

أطلق عادة قائد قوة شرورة اللواء سعيد بن مرزوق القحطاني، بمقر القوة، حملة "مكارم الأخلاق" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.

وذكر أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وأثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

وأكد الشيخ "سعيد" أن الحملة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
02:00 PM

قائد قوة شرورة يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف

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علي حفول - شرورة
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أطلق عادة قائد قوة شرورة اللواء سعيد بن مرزوق القحطاني، بمقر القوة، حملة "مكارم الأخلاق" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني.

وأوضح "القحطاني" أن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.

وذكر أن الحملة تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة، وأثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

وأكد الشيخ "سعيد" أن الحملة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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