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فريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة

توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد فريق أُحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 خلال مواجهتهما التي جرت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وقدّم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أُحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه البطولة في نسختها الثانية، ومثمنًا جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة
سبق

توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد فريق أُحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 خلال مواجهتهما التي جرت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وقدّم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أُحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه البطولة في نسختها الثانية، ومثمنًا جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:53 PM

فريق أُحد يتوَّج بلقب السوبر السعودي لكرة السلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد فريق أُحد بلقب السوبر السعودي لكرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره الفتح بنتيجة 91-86 خلال مواجهتهما التي جرت على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وقدّم رئيس اتحاد السلة تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أُحد ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب السوبر السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه البطولة في نسختها الثانية، ومثمنًا جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد السعودي لكرة السلة.

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