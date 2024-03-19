أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.
جاء ذلك عن طريق بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.
مكة.. إزالة 7 مسالخ عشوائية غير نظامية
تديرها عمالة مخالفة
أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.
جاء ذلك عن طريق بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.
أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.
مكة.. إزالة 7 مسالخ عشوائية غير نظامية
تديرها عمالة مخالفة
أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.
جاء ذلك عن طريق بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.