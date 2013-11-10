وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-10 وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441 11:29 AM

وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي





A A A





0 مشاركة

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.