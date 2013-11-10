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وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله

كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

صباح خالد الحمد الصباح الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله
سبق

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:29 AM

وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله

كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
9,018

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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