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كل ساعة تأخير تقرّبه من الخطر .. "الشهراني" دنا من الخرمة ففُقد أثره!

فيما يناشد قريبه المسؤولين إرسال فرق إنقاذ ومسح جوي ودعم آلي وبشري

يكثّف عدد من أهالي بيشة بحثهم عن ابنهم مسفر عايض الشهراني؛ المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ حيث يواصلون البحث عنه مع الجهات الأمنية؛ بعد أن كان قادماً من الشمال باتجاه بيشة وفُقد الاتصال معه بالقرب من محافظة الخرمة ولم يعثر له على أثر، وسط مطالبات ذويه بدعم آلي وبشري لتكثيف البحث عنه.

وأكد أحد أقاربه أن المفقود مسفر عايض عساف الشهراني؛ كان مسافراً من عرعر الحدود الشمالية على سيارته من نوع هايلكس غمارة 2013 لوحة / أ م ن 6474 وكان يتواصل مع والدته وأخبرها بأنه قريب من محافظة الخرمة، صباح السبت، ما يقارب الساعة 9 صباحاً، ليُفاجأوا بعدها بإغلاق جوّاله وإلى الآن لم يُعرف له أثر، مشيراً إلى أن الجهات المعنية حدّدت موقع آخر اتصال، وهو برج دون تتبع برج النصايف قرب محافظة المويه طريق الحجاز.

وناشد قريب "الشهراني"؛ المسؤولين مساعدتهم بتكثيف البحث عن المفقود، وإرسال فرق إنقاذ ومسح جوي ودعم أمني آلي وبشري، مشيراً إلى أن كل ساعة تأخير تقرّب المفقود من الخطر.

كما ناشد، عبر "سبق"، مَن يعرف أيّ معلومة عن المفقود، مراجعةَ أقرب مركز شرطة أو الاتصال برقم (0502227276).

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كل ساعة تأخير تقرّبه من الخطر .. "الشهراني" دنا من الخرمة ففُقد أثره!
سبق

يكثّف عدد من أهالي بيشة بحثهم عن ابنهم مسفر عايض الشهراني؛ المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ حيث يواصلون البحث عنه مع الجهات الأمنية؛ بعد أن كان قادماً من الشمال باتجاه بيشة وفُقد الاتصال معه بالقرب من محافظة الخرمة ولم يعثر له على أثر، وسط مطالبات ذويه بدعم آلي وبشري لتكثيف البحث عنه.

وأكد أحد أقاربه أن المفقود مسفر عايض عساف الشهراني؛ كان مسافراً من عرعر الحدود الشمالية على سيارته من نوع هايلكس غمارة 2013 لوحة / أ م ن 6474 وكان يتواصل مع والدته وأخبرها بأنه قريب من محافظة الخرمة، صباح السبت، ما يقارب الساعة 9 صباحاً، ليُفاجأوا بعدها بإغلاق جوّاله وإلى الآن لم يُعرف له أثر، مشيراً إلى أن الجهات المعنية حدّدت موقع آخر اتصال، وهو برج دون تتبع برج النصايف قرب محافظة المويه طريق الحجاز.

وناشد قريب "الشهراني"؛ المسؤولين مساعدتهم بتكثيف البحث عن المفقود، وإرسال فرق إنقاذ ومسح جوي ودعم أمني آلي وبشري، مشيراً إلى أن كل ساعة تأخير تقرّب المفقود من الخطر.

كما ناشد، عبر "سبق"، مَن يعرف أيّ معلومة عن المفقود، مراجعةَ أقرب مركز شرطة أو الاتصال برقم (0502227276).

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
01:42 PM

كل ساعة تأخير تقرّبه من الخطر .. "الشهراني" دنا من الخرمة ففُقد أثره!

فيما يناشد قريبه المسؤولين إرسال فرق إنقاذ ومسح جوي ودعم آلي وبشري

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سعود الدعجاني - الطائف
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10,221

يكثّف عدد من أهالي بيشة بحثهم عن ابنهم مسفر عايض الشهراني؛ المفقود منذ يوم السبت الماضي؛ حيث يواصلون البحث عنه مع الجهات الأمنية؛ بعد أن كان قادماً من الشمال باتجاه بيشة وفُقد الاتصال معه بالقرب من محافظة الخرمة ولم يعثر له على أثر، وسط مطالبات ذويه بدعم آلي وبشري لتكثيف البحث عنه.

وأكد أحد أقاربه أن المفقود مسفر عايض عساف الشهراني؛ كان مسافراً من عرعر الحدود الشمالية على سيارته من نوع هايلكس غمارة 2013 لوحة / أ م ن 6474 وكان يتواصل مع والدته وأخبرها بأنه قريب من محافظة الخرمة، صباح السبت، ما يقارب الساعة 9 صباحاً، ليُفاجأوا بعدها بإغلاق جوّاله وإلى الآن لم يُعرف له أثر، مشيراً إلى أن الجهات المعنية حدّدت موقع آخر اتصال، وهو برج دون تتبع برج النصايف قرب محافظة المويه طريق الحجاز.

وناشد قريب "الشهراني"؛ المسؤولين مساعدتهم بتكثيف البحث عن المفقود، وإرسال فرق إنقاذ ومسح جوي ودعم أمني آلي وبشري، مشيراً إلى أن كل ساعة تأخير تقرّب المفقود من الخطر.

كما ناشد، عبر "سبق"، مَن يعرف أيّ معلومة عن المفقود، مراجعةَ أقرب مركز شرطة أو الاتصال برقم (0502227276).

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