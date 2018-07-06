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بلجيكا: تركيب شاشات عملاقة داخل السجون لمتابعة مباراة البرازيل

وصل الشغف لمشاهدة المباراة المرتقبة بين بلجيكا والبرازيل، في منافسات ربع نهائي مونديال روسيا، إلى كل مكان في بلجيكا، حيث نصبت شاشات عملاقة داخل السجون، لمتابعة المواجهة المنتظرة.

وسيوفر المركز العقابي في مقاطعة مارتشي أي فاميني جنوبي بلجيكا للسجناء شاشة عملاقة، لمتابعة المباراة التي تقام اليوم بين منتخبي البلدين.

وذكر مدير المركز، فيريريك دي ثير، لصحيفة سودانفو المحلية أن إدارة السجن عرضت بنفس الطريقة المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، حتى بلغ ربع النهائي.


ويخوض منتخب الشياطين الحمر، اليوم الجمعة، مباراة حاسمة أمام راقصي السامبا، بهدف الوصول إلى نصف النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بلجيكا: تركيب شاشات عملاقة داخل السجون لمتابعة مباراة البرازيل
سبق

وصل الشغف لمشاهدة المباراة المرتقبة بين بلجيكا والبرازيل، في منافسات ربع نهائي مونديال روسيا، إلى كل مكان في بلجيكا، حيث نصبت شاشات عملاقة داخل السجون، لمتابعة المواجهة المنتظرة.

وسيوفر المركز العقابي في مقاطعة مارتشي أي فاميني جنوبي بلجيكا للسجناء شاشة عملاقة، لمتابعة المباراة التي تقام اليوم بين منتخبي البلدين.

وذكر مدير المركز، فيريريك دي ثير، لصحيفة سودانفو المحلية أن إدارة السجن عرضت بنفس الطريقة المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، حتى بلغ ربع النهائي.


ويخوض منتخب الشياطين الحمر، اليوم الجمعة، مباراة حاسمة أمام راقصي السامبا، بهدف الوصول إلى نصف النهائي.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
08:11 PM

بلجيكا: تركيب شاشات عملاقة داخل السجون لمتابعة مباراة البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الشغف لمشاهدة المباراة المرتقبة بين بلجيكا والبرازيل، في منافسات ربع نهائي مونديال روسيا، إلى كل مكان في بلجيكا، حيث نصبت شاشات عملاقة داخل السجون، لمتابعة المواجهة المنتظرة.

وسيوفر المركز العقابي في مقاطعة مارتشي أي فاميني جنوبي بلجيكا للسجناء شاشة عملاقة، لمتابعة المباراة التي تقام اليوم بين منتخبي البلدين.

وذكر مدير المركز، فيريريك دي ثير، لصحيفة سودانفو المحلية أن إدارة السجن عرضت بنفس الطريقة المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلجيكا في مونديال روسيا، حتى بلغ ربع النهائي.


ويخوض منتخب الشياطين الحمر، اليوم الجمعة، مباراة حاسمة أمام راقصي السامبا، بهدف الوصول إلى نصف النهائي.

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