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الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

إثر مقتل 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي، ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله؛ إثر مقتل حوالى 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شَهِدتها إيران؛ وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير "رويترز" حول المجزرة التي أمر بها خامنئي؛ يؤكد ضرورة معاقبة الجناة من قِبَل المجتمع الدولي، وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقًا وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500.

وزارة الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي النظام الإيراني

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الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي، ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله؛ إثر مقتل حوالى 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شَهِدتها إيران؛ وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير "رويترز" حول المجزرة التي أمر بها خامنئي؛ يؤكد ضرورة معاقبة الجناة من قِبَل المجتمع الدولي، وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقًا وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:27 AM

الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

إثر مقتل 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي، ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله؛ إثر مقتل حوالى 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شَهِدتها إيران؛ وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير "رويترز" حول المجزرة التي أمر بها خامنئي؛ يؤكد ضرورة معاقبة الجناة من قِبَل المجتمع الدولي، وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقًا وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500.

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