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الملك يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويستعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثا التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل تهديدات إيران للممرات المائية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سُبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة، في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم؛ والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا؛ والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.

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الملك يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويستعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سُبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة، في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم؛ والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا؛ والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:20 PM

الملك يستقبل وزير الخزانة البريطاني ويستعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثا التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل تهديدات إيران للممرات المائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر السلام، في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سُبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة، في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم؛ والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا؛ والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.

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