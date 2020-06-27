إيران: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 220180

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، آخر الإحصائيات بخصوص كورونا في إيران، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية رصد 2456 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الى 220180 حالة في البلاد.

وأضافت "لاري"، وفق وكالة "مهر": خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 125 شخصًا من جرّاء الإصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد، إلى 10364 شخصًا.

وأردفت: تماثل 180 ألفًا و661 شخصًا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 2928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وتابعت "لاري" تم إجراء مليون و583 ألفًا و542 فحص كورونا في البلاد.