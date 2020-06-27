النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 178504

إيران: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 220180

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، آخر الإحصائيات بخصوص كورونا في إيران، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية رصد 2456 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الى 220180 حالة في البلاد.

وأضافت "لاري"، وفق وكالة "مهر": خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 125 شخصًا من جرّاء الإصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد، إلى 10364 شخصًا.

وأردفت: تماثل 180 ألفًا و661 شخصًا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 2928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وتابعت "لاري" تم إجراء مليون و583 ألفًا و542 فحص كورونا في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا
سبق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، آخر الإحصائيات بخصوص كورونا في إيران، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية رصد 2456 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الى 220180 حالة في البلاد.

وأضافت "لاري"، وفق وكالة "مهر": خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 125 شخصًا من جرّاء الإصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد، إلى 10364 شخصًا.

وأردفت: تماثل 180 ألفًا و661 شخصًا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 2928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وتابعت "لاري" تم إجراء مليون و583 ألفًا و542 فحص كورونا في البلاد.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
01:54 PM

إيران: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 220180

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
960

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، آخر الإحصائيات بخصوص كورونا في إيران، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية رصد 2456 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الى 220180 حالة في البلاد.

وأضافت "لاري"، وفق وكالة "مهر": خلال الساعات الـ 24 الماضية توفي 125 شخصًا من جرّاء الإصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد، إلى 10364 شخصًا.

وأردفت: تماثل 180 ألفًا و661 شخصًا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 2928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وتابعت "لاري" تم إجراء مليون و583 ألفًا و542 فحص كورونا في البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,255
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,586

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة