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أستاذ في جامعة الملك سعود يكرّم "صلاح" بطريقة غريبة

عالم الحشرات لجأ إلى طريقة غير معتادة للتعبير عن إعجابه

لجأ عالم حشرات مصري، مؤخراً، إلى طريقة علمية غريبة وغير معتادة؛ بهدف تكريم مواطنه نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن الباحث المصري مصطفى شرف أطلق اسم "مو صلاح" على نوع جديد من النمل؛ عرفاناً لما قدّمه "صلاح".

ويعمل "شرف" أستاذاً مختصاً في حياة النمل بجامعة الملك سعود، وموازاة مع ذلك، يشغل منصب أستاذ زائر في متحف العالم بمدينة ليفربول البريطانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اكتشف الباحث نملة "مو صلاح" في سلطنة عمان، وقرر أن يطلق اسم نجم ليفربول؛ حتى يعبر عن درجة إعجابه باللاعب الذي خطف الأضواء خلال العامين الأخيرين.

وبخلاف "صلاح"، تمتاز النملة المكتشفة ببطئها في الحركة، ولذلك فهي تقضي وقتاً طويلاً في العادة أثناء بحثها عن الغذاء.

وبوسع معجبي صلاح أن يروا النملة عن قرب، لكن عليهم أن يبحثوا عنها في مناطق باردة في عمان، حيث تفضّل "مو صلاح" العشب الخفيف".

وفي وقت سابق من يناير الجاري، فاز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، للعام الثاني على التوالي، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار.

ويتصدر "صلاح" حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، كما أصبح رصيده 50 هدفاً في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد هدفين سجّلهما في مواجهة كريستال بالاس يوم السبت التي انتهت لمصلحة الريدز بنتيجة 4-3.

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أستاذ في جامعة الملك سعود يكرّم "صلاح" بطريقة غريبة
سبق

لجأ عالم حشرات مصري، مؤخراً، إلى طريقة علمية غريبة وغير معتادة؛ بهدف تكريم مواطنه نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن الباحث المصري مصطفى شرف أطلق اسم "مو صلاح" على نوع جديد من النمل؛ عرفاناً لما قدّمه "صلاح".

ويعمل "شرف" أستاذاً مختصاً في حياة النمل بجامعة الملك سعود، وموازاة مع ذلك، يشغل منصب أستاذ زائر في متحف العالم بمدينة ليفربول البريطانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اكتشف الباحث نملة "مو صلاح" في سلطنة عمان، وقرر أن يطلق اسم نجم ليفربول؛ حتى يعبر عن درجة إعجابه باللاعب الذي خطف الأضواء خلال العامين الأخيرين.

وبخلاف "صلاح"، تمتاز النملة المكتشفة ببطئها في الحركة، ولذلك فهي تقضي وقتاً طويلاً في العادة أثناء بحثها عن الغذاء.

وبوسع معجبي صلاح أن يروا النملة عن قرب، لكن عليهم أن يبحثوا عنها في مناطق باردة في عمان، حيث تفضّل "مو صلاح" العشب الخفيف".

وفي وقت سابق من يناير الجاري، فاز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، للعام الثاني على التوالي، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار.

ويتصدر "صلاح" حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، كما أصبح رصيده 50 هدفاً في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد هدفين سجّلهما في مواجهة كريستال بالاس يوم السبت التي انتهت لمصلحة الريدز بنتيجة 4-3.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
02:39 PM

أستاذ في جامعة الملك سعود يكرّم "صلاح" بطريقة غريبة

عالم الحشرات لجأ إلى طريقة غير معتادة للتعبير عن إعجابه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجأ عالم حشرات مصري، مؤخراً، إلى طريقة علمية غريبة وغير معتادة؛ بهدف تكريم مواطنه نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو"، فإن الباحث المصري مصطفى شرف أطلق اسم "مو صلاح" على نوع جديد من النمل؛ عرفاناً لما قدّمه "صلاح".

ويعمل "شرف" أستاذاً مختصاً في حياة النمل بجامعة الملك سعود، وموازاة مع ذلك، يشغل منصب أستاذ زائر في متحف العالم بمدينة ليفربول البريطانية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اكتشف الباحث نملة "مو صلاح" في سلطنة عمان، وقرر أن يطلق اسم نجم ليفربول؛ حتى يعبر عن درجة إعجابه باللاعب الذي خطف الأضواء خلال العامين الأخيرين.

وبخلاف "صلاح"، تمتاز النملة المكتشفة ببطئها في الحركة، ولذلك فهي تقضي وقتاً طويلاً في العادة أثناء بحثها عن الغذاء.

وبوسع معجبي صلاح أن يروا النملة عن قرب، لكن عليهم أن يبحثوا عنها في مناطق باردة في عمان، حيث تفضّل "مو صلاح" العشب الخفيف".

وفي وقت سابق من يناير الجاري، فاز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، للعام الثاني على التوالي، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار.

ويتصدر "صلاح" حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، كما أصبح رصيده 50 هدفاً في مسيرته بالدوري الإنجليزي، بعد هدفين سجّلهما في مواجهة كريستال بالاس يوم السبت التي انتهت لمصلحة الريدز بنتيجة 4-3.

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