"الزعاق" يكشف تفاصيل "الشاهقة المائية" بجازان: تحدث لهذه الأسباب

كان قد وثّق مغرّدون مقطع فيديو لظاهرة تحدث للمرة الأولى بالمنطقة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن ظاهرة الشاهقة المائية تكون بسبب محاولة تمازج وسطين مختلفين (هواء بارد مع دافئ) تحدث زوبعة وتسمى ظاهرة الشاهقة المائية.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر، إن هذه الظاهرة إذا حدثت بالبر يسميها العامة بالعاصوف.

وكان قد وثّق مغرّدو مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم، إعصاريْن في منطقة جازان: أحدهما كبير والآخر صغير، في مشهدٍ قالوا عنه إنه يحدث لأول مرة.